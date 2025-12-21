Pensionarii sunt nevoiți să se împrumute de Sărbători. Ce alternative au seniorii pentru a face față cheltuielilor

Anul acesta, mii de pensionari din România întâmpină Sărbătorile de iarnă cu griji financiare majore. Pensii înghețate, facturi și taxe în creștere, precum și scumpiri constante în magazine îi obligă pe vârstnici să caute soluții pentru a pune ceva pe masă. Pentru mulți, răspunsul vine sub forma împrumuturilor de la Casele de Ajutor Reciproc, unde numărul cererilor a crescut cu aproximativ 20% față de anul trecut. În această perioadă, se acordă zilnic câte 50 de împrumuturi pentru pensionari.

Multe persoane vârstnice resimt acut lipsa resurselor.

„Acum mi-au dat 2.400 de lei. Am dat 1.000 de lei pe lemne. Când vine poştăriţa, nici nu mă duc în casă până nu mă duc să plătesc datoriile”, a afirmat o pensionară de 84 de ani.

Alte persoane se confruntă cu probleme similare, afirmând că împrumuturile nu sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile curente, cum ar fi energia, gazele, întreținerea și medicamentele necesare.

„Am împrumutat 1.000 de lei. Nu-mi ajunge, că trebuie plătită şi lumina, gaze, întreţinere. Sunt bolnavă, iau şi medicamente”, a spus o femeie.

Problemele pensionarilor sunt accentuate de decizia Guvernului Bolojan de a îngheța punctul de pensie în primul pachet de măsuri fiscale. Deși pensiile mai mari de 3.000 de lei au fost considerate suprataxate, majoritatea pensionarilor primesc sume insuficiente pentru a face față creșterii prețurilor.

Sprijin financiar suplimentar pentru cei mai vulnerabili pensionari

În contextul actual, Guvernul discută posibilitatea acordării unui sprijin financiar suplimentar pentru cei mai vulnerabili pensionari. Florin Manole, ministrul Muncii, a declarat că se ia în calcul un ajutor one-off pentru persoanele cu pensii sub pragul de 2.574 de lei, astfel încât cei mai nevoiași să primească un sprijin concret în 2026. Anul acesta, astfel de alocații au fost acordate în două tranșe: 400 de lei în aprilie și 400 de lei în decembrie.

„Dispoziția Ministerului Muncii este că trebuie să-i sprijinim pe cei mai nevoiași dintre pensionari. Sunt milioane de pensionari care câștigă sub acest prag, care au pensii mai mici decât cei 2.574, a fost pragul pentru anul acesta, și cred că ei sunt foarte afectați de creșterea de prețuri și au nevoie de sprijin”, a declarat ministrul Muncii, la Antena 3 CNN.

