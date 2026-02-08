Coincidență tulburătoare. Altarul improvizat în memoria victimelor incendiului din Crans Montana a fost cuprins de flăcări

Altarul improvizat dedicat victimelor tragediei de la Crans-Montana a luat foc duminică dimineață, în jurul orei 6:00, pe strada Centrală. Pompierii au stins rapid incendiul și nu au fost raportate victime, transmite Mediafax.

Un incendiu a izbucnit duminică dimineață la locul de comemorare amenajat pentru cele 41 de victime care și-au pierdut viața în incendiul devastator din barul Le Constellation, în noaptea de Anul Nou.

Focul a fost stins rapid și nimeni nu a fost rănit, au anunțat autoritățile locale. Potrivit poliției din cantonul Valais, citată de SWI swissinfo, flăcările au izbucnit cu puțin înainte de ora 6.00, la locul de comemorare, situat pe Rue Centrale, în apropierea barului Le Constellation.

Altarul era plin de flori, lumânări și mesaje de condoleanțe lăsate de familie, prieteni și localnici.

„Datorită intervenției rapide a echipelor de urgență, incendiul a fost ținut sub control”, au transmis polițiștii.

Mai multe obiecte comemorative au fost distruse de flăcări, însă cartea de condoleanțe, în care oamenii au scris mesaje în ultimele cinci săptămâni, a fost salvată.

Cum a izbucnit incendiul de la locul de comemorare

Primele concluzii ale anchetei arată că focul ar fi pornit de la lumânările aprinse pe o masă în centrul locului de comemorare.

„Implicarea unei terțe persoane poate fi exclusă”, au mai spus reprezentanții poliției, care au deschis totuși o investigație pentru a stabili exact circumstanțele.

Vestea incendiului a stârnit reacții în rândul familiilor victimelor, tragedia din noaptea de Revelion fiind încă în anchetă.

„Ce să mai spun? Este responsabilitatea municipalității să asigure un loc de comemorare sigur”, a scris pe Facebook mama unui adolescent de 16 ani care și-a pierdut viața în incendiu.

Proprietarii barului Le Constellation, cercetați pentru omor

Anchetatorii cred că incendiul din 1 ianuarie ar fi pornit de la artificiile puse pe sticlele de șampanie, folosite în club pentru efect festiv. Acestea au fost ridicate prea aproape de tavan, iar scânteile au aprins materialele inflamabile.

Cei doi coproprietari ai localului sunt cercetați pentru omor și vătămare corporală din culpă, precum și pentru incendiere din neglijență.

În același dosar sunt investigați și șeful serviciului de siguranță publică din Crans-Montana, dar și un fost responsabil pentru prevenirea incendiilor, după ce s-a descoperit că barul nu mai fusese supus inspecțiilor anuale obligatorii din 2019.

VIDEO: X/@Pascal_Laurent_