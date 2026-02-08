Prima pagină » Știri externe » Ucraina începe să-și exporte armele. Zelenski: „În 2026, vor exista 10 centre de export către Europa”

Ucraina începe să-și exporte armele. Zelenski: „În 2026, vor exista 10 centre de export către Europa”

08 feb. 2026, 19:07, Știri externe
Ucraina începe să-și exporte armele. Zelenski: „În 2026, vor exista 10 centre de export către Europa”

Volodimir Zelenski a anunțat pe Telegram că va lansa azi exporturile de arme fabricate în Ucraina. Președintele ucrainean spune că vor exista zece centre de export în Europa, potrivit Sky News.

Președintele a anunțat încă de anul trecut că țara va produce arme pentru exporturi.

„Astăzi, securitatea Europei este clădită pe tehnologie și drone”, a scris Zelenski într-o postare de pe Telegram

„Vor fi mai multe proiecte, toate având la bază tehnologie ucraineană și specialiști ucraineni”, a adăugat acesta.

Zelenski ia în considerare să atace infrastructura electrică a Rusiei

Zelenski a declarat în cursul zilei de azi că, după atacurile nenumărate ale Rusiei asupra infrastructurii electrice critice din Ucraina, Kievul va considera infrastructura electrică a Rusiei drept țintă validă pentru viitoarele atacuri ucrainene.  Președintele a adăugat că instalațiile electrice sunt o „țintă legitimă” fiindcă sunt utilizate în scop militar. În ultima perioadă, Rusia a lovit în mod repetat infrastructura electrică în timp ce Ucraina este afectată grav de temperaturile extrem de scăzute.

„Nu avem de ales – decât să lovim ținte militare sau în infrastructura electrică”, a scris Zelenski pe Telegram.

„Vladimir Putin vinde această energie. El vinde petrol. Deci, este energia sau este o țintă militară? Sincer, este unul și același lucru. Ori fabricăm arme și le lovim armele. Ori lovim sursa banilor lor generați și multiplicați. Și această sursă este sectorul lor energetic”, a scris liderul ucrainean.

Sâmbătă, Viktor Orban a declarat oficial Ucraina ca „inamic” al statului maghiar pentru că face presiuni la Bruxelles asupra încetării aprovizionării Ungariei cu gaz rusesc ieftin.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Rusia a bombardat Kievul cu rachete balistice. Primarul Capitalei a raportat „explozii masive”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Coincidență tulburătoare. Altarul improvizat în memoria victimelor incendiului din Crans Montana a fost cuprins de flăcări
18:27
Coincidență tulburătoare. Altarul improvizat în memoria victimelor incendiului din Crans Montana a fost cuprins de flăcări
FLASH NEWS Detalii explozive despre discuția dintre spioni străini despre un apropiat al lui Trump. Iranul, temă principală. Casa Albă refuză să comenteze
18:08
Detalii explozive despre discuția dintre spioni străini despre un apropiat al lui Trump. Iranul, temă principală. Casa Albă refuză să comenteze
SCANDAL NSA a detectat un telefon „suspect” între o persoană asociată cu serviciile secrete străine și un apropiat al lui Trump
17:57
NSA a detectat un telefon „suspect” între o persoană asociată cu serviciile secrete străine și un apropiat al lui Trump
FLASH NEWS Guvernul lui Keir Starmer vrea să îi ia indemnizația ambasadorului britanic la Washington, demis în urma implicării în dosarele Epstein
17:24
Guvernul lui Keir Starmer vrea să îi ia indemnizația ambasadorului britanic la Washington, demis în urma implicării în dosarele Epstein
ȘOCANT O înregistrare video recent publicată contrazice rapoartele oficiale despre moartea infractorului sexual Jeffrey Epstein
17:01
O înregistrare video recent publicată contrazice rapoartele oficiale despre moartea infractorului sexual Jeffrey Epstein
ALEGERI Alegeri în Japonia: Sanae Takaichi se pregătește pentru victorie. „Vom construi o economie puternică și rezistentă”. Cum arată primele proiecții
16:51
Alegeri în Japonia: Sanae Takaichi se pregătește pentru victorie. „Vom construi o economie puternică și rezistentă”. Cum arată primele proiecții
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Digi24
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni
Cancan.ro
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
Cancan.ro
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la Antena 1 pe frumușica de la Neatza
Ce se întâmplă doctore
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar 15 ani: Cu cât creșteam, bătăile deveneau mai dese și mai dure
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Schema care păcălește cumpărătorii: un BMW X6 vândut și recuperat ilegal
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Descoperire istorică în Spania: Un os de elefant ar putea proveni din timpul războiului lui Hannibal împotriva Romei

Cele mai noi

Trimite acest link pe