Volodimir Zelenski a anunțat pe Telegram că va lansa azi exporturile de arme fabricate în Ucraina. Președintele ucrainean spune că vor exista zece centre de export în Europa, potrivit Sky News.

Președintele a anunțat încă de anul trecut că țara va produce arme pentru exporturi.

„Astăzi, securitatea Europei este clădită pe tehnologie și drone”, a scris Zelenski într-o postare de pe Telegram

„Vor fi mai multe proiecte, toate având la bază tehnologie ucraineană și specialiști ucraineni”, a adăugat acesta.

Zelenski ia în considerare să atace infrastructura electrică a Rusiei

Zelenski a declarat în cursul zilei de azi că, după atacurile nenumărate ale Rusiei asupra infrastructurii electrice critice din Ucraina, Kievul va considera infrastructura electrică a Rusiei drept țintă validă pentru viitoarele atacuri ucrainene. Președintele a adăugat că instalațiile electrice sunt o „țintă legitimă” fiindcă sunt utilizate în scop militar. În ultima perioadă, Rusia a lovit în mod repetat infrastructura electrică în timp ce Ucraina este afectată grav de temperaturile extrem de scăzute.

„Nu avem de ales – decât să lovim ținte militare sau în infrastructura electrică”, a scris Zelenski pe Telegram.

„Vladimir Putin vinde această energie. El vinde petrol. Deci, este energia sau este o țintă militară? Sincer, este unul și același lucru. Ori fabricăm arme și le lovim armele. Ori lovim sursa banilor lor generați și multiplicați. Și această sursă este sectorul lor energetic”, a scris liderul ucrainean.

Sâmbătă, Viktor Orban a declarat oficial Ucraina ca „inamic” al statului maghiar pentru că face presiuni la Bruxelles asupra încetării aprovizionării Ungariei cu gaz rusesc ieftin.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Rusia a bombardat Kievul cu rachete balistice. Primarul Capitalei a raportat „explozii masive”