NSA a detectat un telefon „suspect” între o persoană asociată cu serviciile secrete străine și un apropiat al lui Trump

08 feb. 2026, 17:57, Știri externe
Un denunțător a dezvăluit că Tulsi Gabbard, directoare a serviciilor secrete naţionale, a împiedicat o agenție să distribuie un raport despre personalul de la Casa Albă.

În primăvară, Agenția de Securitate Națională (NSA) a detectat un apel telefonic neobișnuit între doi membri a serviciilor secrete străine și o persoană apropiată lui Donald Trump, a declarat avocatul denunțătorului, potrivit The Guardian.

Andrew Bakaj, avocatul denunțătorului,  dezvăluie că i-a fost adus cazul în atenția lui Tulsi Gabbard, cea  care a împiedicat distribuirea informației. Ea a luat o copie a raportului direct de la șefa de cabinet a președintelui, Susie Wiles.

Gabbard a îndemnat NSA să nu publice raportul de informații și i-a instruit pe oficiali, ca de acum înainte, să-i transmită informațiile importante clasificate numai biroului ei de acum înainte

Pe 17 aprilie, denunțătorul a contactat biroul inspectorului general pentru a-i comunica acțiunea lui Gabbard, spune avocatul acestuia.

„NSA a monitorizat apelul telefonic dintre doi membri ai serviciilor de informații străine și o persoană apropiată lui Donald Trump. NASA nu monitorizează indivizi fără un motiv”, a spus avocatul.

