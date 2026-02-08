Prima pagină » Știri externe » Rusia a bombardat Kievul cu rachete balistice. Primarul Capitalei a raportat „explozii masive”

Rusia a bombardat Kievul cu rachete balistice. Primarul Capitalei a raportat „explozii masive”

08 feb. 2026, 19:07, Știri externe
Kievul a fost atacat de rachete balistice, a transmis primarul Capitalei, Vitali Klitschko. „Sunt explozii în Capitală. Kievul este atacat de rachete balistice”, a scris edilul pe Telegram.

Acesta a transmis că sistemul de apărare antiaeriană este în funcțiune, iar locuitorii orașului s-au adăpostit.

Au fost detectate rachete de mare viteză

Forțele aeriene ucrainene au raportat că ținte de mare viteză au fost depistate în nord-estul regiunii ucrainene Chernihiv și se îndreaptă către Kiev. Vinerea trecută, Rusia a atacat infrastructura electrică a Kievului, provocând pene masive de curent.

În alte atacuri anterioare, Rusia a mai bombardat Kievul cu rachete hipersonice.

Ucraina dorește încheierea păcii

Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, a îndemnat la accelerarea disucțiilor de pace dintre Kiev și Moscova, declarând că „este mmentul” pentru pace și că trebuie „depuse eforturi pentru a se ajunge la un acord”.

„Avem nevoie de consolidarea sau mobilizarea eforturilor de pace și suntem gata să le accelerăm”, a spus Sibiha pentru Reuters, în timp ce a vorbit despre discuțiile trilaterale dintre Rusia și SUA.

Ministrul a mai declarat că „numai Trump poate opri războiul”.

Zelenski a declarat ieri că SUA au propus o nouă rundă de discuții la Miami într-o săptămână. Kievul a acceptat.

