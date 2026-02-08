CSM București, victorie mare în Liga Campionilor! A bătut la 5 goluri pe Brest

Prima pagină » Sport » CSM București, victorie mare în Liga Campionilor! A bătut la 6 goluri pe Brest

08 feb. 2026, 18:58, Sport
Galerie Foto 6

A fost un weekend cu patru meciuri ale echipelor românești de handbal feminin, dar cea mai prețioasă victorie este a bucureștencelor conduse de Bojana Popovic.

CSM Bucureşti a învins duminică, pe teren propriu, formaţia Brest Bretagne Handball, scor 40-34 (20-16), în etapa a 12I-a din Liga Campionilor.

Gruparea bucureșteană urcă pe locul 4, cu 16 puncte.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Omoregie 9 goluri, Ostergaard 8, Friis 6, Maslova 7, pentru CSM, respectiv Vyakhireva 14, Coatanea 5, Foppa 4, pentru Brest.

Cu două etape înainte de final, lider rămâne Brest 18 puncte, urmată de FTC Budapesta 18, Odense 17 şi CSM Bucureşti 16.

Următorul meci pentru campioana României va fi în 14 februarie, în deplasare, cu FTC Budapesta.

Gloria Bistriţa a fost întrecută, în deplasare, de Metz Handball, scor 29-26 (16-14) în grupa A a Ligii Campionilor. Este al patrulea eşec consecutiv în 2026 pentru Gloria Bistriţa.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Vamos 7 goluri, Bouktit 4, pentru Metz, respectiv So Delgado 7, Nusser 4, pentru Gloria Bistriţa.

Gloria Bistriţa a bifat a patra înfrângere din 2026, însă rămâne pe locul 4, cu 12 puncte. Pe podium se află, în ordine, Gyor 22, Metz Handball 20 şi Team Esbjerg 17.

În runda următoare, penultima din grupă, Gloria va juca pe teren propriu, în 15 februarie, cu DVSC Debrecen.

Corona, locul 3 în European League

Corona Braşov a pierdut duminică, pe teren propriu, cu formaţia Viborg HK, scor 28-34 (17-17), în penultima etapă din grupa D a European League. Corona se află pe locul 3 în clasament.

Principalele marcatoare ale meciului au fost Grozav 6 goluri, Boiciuc 4, pentru Corona Braşov, respectiv Petersen 8, Martinsen 6, pentru Viborg.

Minaur Baia Mare rămâne liderul grupei A din European League, după ce a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Thuringer HC, deţinătoarea trofeului, scor 28-24 (12-12).

