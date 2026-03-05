Prima pagină » Actualitate » Tehnologie, finețuri și răsfăț în toaletă. Unde se află cel mai rafinat loc de reflecție din lume

Toaletele unui centru comercial din China au fost desemnate printre cele mai spectaculoase din lume, iar aspectul lor este complet diferit de cel al spațiilor cu wc-uri obișnuite din malluri. Este o zonă de reflecție inspirată de lumea insectelor și a plantelor. Ele se află la etajul al șaselea al centrului comercial Deji Plaza, situat în districtul Xuanwu din Nanjing, China, publică The Sun.

În interior există șapte zone de relaxare, pe lângă toaletele pentru femei și bărbați. Vizitatorii intră printr-un spațiu numit „Experience Hall”, decorat în nuanțe de verde închis și inspirat de lumea insectelor și a plantelor.

Toaletă cu wireless

Vizitatorii pot folosi și mese de machiaj iluminate, stații de încărcare wireless, iar fiecare toaletă are și un mic dressing. Pentru mame există o cameră pentru bebeluși, iar în caz de incidente este disponibilă și o cameră medicală.

Același mall are toalete tematice diferite pe fiecare etaj. La etajul doi, designul este retro. La etajul trei, tema este futuristă. La etajul patru, decorul este inspirat de Japonia. La etajul cinci, designul este extravagant și include chiar și un pian.

Foto The Sun

