Este considerată cea mai faimoasă toaletă (sau cea mai „rușinoasă”) din lume. Cântărește 100 de kilograme și arată ca un adevărat „tron” de aur solid de 18 karate.

Toaleta denumită „America” a fost creată de artistul Maurizio Cattelan, care a atras 100.000 de vizitatori când a fost expusă prima dată la Muzeul Guggenheim din New York, în 2016. Vizitatorii puteau chiar să o folosească.

Artistul susține că toaleta de aur semnifica cariera lui Donald Trump și a fost o interpretare a sculpturii „Fântâna” din 2017 a lui Marcel Duchamp.

Trump a vrut o pictură de Van Gogh. În schimb, a primit o toaletă de aur

În primul său mandat prezidențial, Trump a solicitat o pictură a lui Van Gogh, însă cererea i-a fost ignorată. În locul unei picturi realizată de artistul olandez, președintele a primit toaleta de aur. Toaleta a ajuns ulterior la Palatul Blenheim (locul de naștere al premierului britanic Winston Churchill)

Criticul de artă Jonathan Jones, care a folosit toaleta de aur de la Palatul Blenheim, a declarat:

„Ca și cum ai urina pe porțelan. Dar aici, printre toate fotografiile cu tânărul Winston, se simte și ca și cum ai urina pe istoria Marii Britanii”. El a spus că i s-a părut că toaleta îi amintește de părul blond al fostului premier britanic Boris Johnson.

2019: Toaleta a fost jefuită și pierdută pentru totdeauna

Potrivit CNN, în 2019, trei hoți înarmați cu baros au furat toaleta aflată atunci . Jaful a durat doar cinci minute. Hoții au fost capturați în cele din urmă.

Toaleta, care era pe deplin funcțională, opulentă, a dispărut. Anchetatorii presupun că ar fi fost topită pentru ca aurul în valoare de câteva milioane de dolari să fie vândut.

„America” revine. La ce preț ar putea fi vândută noua toaletă de aur

Maurizio Cattelan spune că va realiza mai multe exemplare ale toaletei „America”. Al doilea exemplar ar urma să apară luna viitoare.

Compania Sotheby din New York va vinde lucrarea artistică după ce va fi expusă pentru scurt timp. De asemenea, utilizatorii nu vor putea să o utilizeze.

„Ușa va rămâne deschisă”, a răspuns râzând David Galperin, șeful secțiunii de artă contemporană de la Sotheby.

Toaleta „America” ar urma să fie vândută la licitație, cu preț de pornire de la 10 milioane de dolari.

Alte lucrări controversate

Printre lucrările mai cunoscute ale lui Cattelan sunt „La Nona Ora”, o sculptură care îl înfățișează pe Papa Ioan Paul al II-lea căzut, lovit de un meteorit.

A mai fost și „Comedian”, o banană proaspătă lipită cu bandă adezivă pe un perete

Sursa Foto: Sotheby

