Prima pagină » Știri externe » Cel mai celebru vas de toaletă din lume este scos la licitație în SUA. Care este prețul de pornire și povestea din spate

Cel mai celebru vas de toaletă din lume este scos la licitație în SUA. Care este prețul de pornire și povestea din spate

01 nov. 2025, 00:01, Știri externe
Cel mai celebru vas de toaletă din lume este scos la licitație în SUA. Care este prețul de pornire și povestea din spate
Galerie Foto 5

Este considerată cea mai faimoasă toaletă (sau cea mai „rușinoasă”) din lume. Cântărește 100 de kilograme și arată ca un adevărat „tron” de aur solid de 18 karate.

Toaleta denumită „America” a fost creată de artistul Maurizio Cattelan, care a atras 100.000 de vizitatori când a fost expusă prima dată la Muzeul Guggenheim din New York, în 2016.  Vizitatorii puteau chiar să o folosească.

Maurizio Cattelan , născut pe 21 septembrie 1960, este un artist vizual italian cunoscut pentru sculpturile sale hiperrealiste. Este considerat pe mapamond drept un glumeț sau un farsor al lumii artei. Printre lucrările mai cunoscute ale lui Cattelan se numără „America” - o toaletă din aur masiv; La Nona Ora, o sculptură care îl înfățișează pe Papa Ioan Paul al II-lea căzut, lovit de un meteorit; și Comedian - o banană proaspătă lipită cu bandă adezivă pe un perete

Maurizio Cattelan , născut pe 21 septembrie 1960, este un artist vizual italian cunoscut pentru sculpturile sale hiperrealiste. Este considerat pe mapamond drept un glumeț sau un farsor al lumii artei. Printre lucrările mai cunoscute ale lui Cattelan se numără „America” – o toaletă din aur masiv; La Nona Ora, o sculptură care îl înfățișează pe Papa Ioan Paul al II-lea căzut, lovit de un meteorit; și Comedian – o banană proaspătă lipită cu bandă adezivă pe un perete

Artistul susține că toaleta de aur semnifica cariera lui Donald Trump și a fost o interpretare a sculpturii „Fântâna” din 2017 a lui Marcel Duchamp.

Trump a vrut o pictură de Van Gogh. În schimb, a primit o toaletă de aur

În primul său mandat prezidențial, Trump a solicitat o pictură a lui Van Gogh, însă cererea i-a fost ignorată. În locul unei picturi realizată de artistul olandez, președintele a primit toaleta de aur. Toaleta a ajuns ulterior la  Palatul Blenheim (locul de naștere al premierului britanic Winston Churchill)

Toaleta „America”, expusă la Palatul Blenheim

Toaleta „America”, expusă la Palatul Blenheim

Criticul de artă Jonathan Jones, care a folosit toaleta de aur de la Palatul Blenheim, a declarat:

„Ca și cum ai urina pe porțelan. Dar aici, printre toate fotografiile cu tânărul Winston, se simte și ca și cum ai urina pe istoria Marii Britanii”. El a spus că i s-a părut că toaleta îi amintește de părul blond al fostului premier britanic Boris Johnson.

2019: Toaleta a fost jefuită și pierdută pentru totdeauna

Potrivit CNN, în 2019, trei hoți înarmați cu baros au furat toaleta aflată atunci . Jaful a durat doar cinci minute. Hoții au fost capturați în cele din urmă.

Toaleta, care era pe deplin funcțională, opulentă, a dispărut. Anchetatorii presupun că ar fi fost topită pentru ca aurul  în valoare de câteva milioane de dolari  să fie vândut.

Toaleta de aur expusă la Guggenheim Museum

Toaleta de aur expusă la Guggenheim Museum

„America” revine. La ce preț ar putea fi vândută noua toaletă de aur

Maurizio Cattelan spune că va realiza mai multe exemplare ale toaletei „America”.  Al doilea exemplar ar urma să apară luna viitoare.

Compania Sotheby din New York va vinde lucrarea artistică după ce va fi expusă pentru scurt timp. De asemenea, utilizatorii nu vor putea să o utilizeze.

„Ușa va rămâne deschisă”, a răspuns râzând David Galperin, șeful secțiunii de artă contemporană de la Sotheby.

Toaleta „America” ar urma să fie vândută la licitație, cu preț de pornire de la 10 milioane de dolari.

„La Nona Ora”

Alte lucrări controversate

Printre lucrările mai cunoscute ale lui Cattelan sunt „La Nona Ora”, o sculptură care îl înfățișează pe Papa Ioan Paul al II-lea căzut, lovit de un meteorit.

„Comedian”

„Comedian”

A mai fost și „Comedian”, o banană proaspătă lipită cu bandă adezivă pe un perete

Sursa Foto: Sotheby

Autorul recomandă:

Citește și

EXTERNE O pictură a lui Picasso considerată „dispărută” a fost găsită de doi agenți de pază. Cei doi au confundat-o cu un colet de la Amazon
23:37
O pictură a lui Picasso considerată „dispărută” a fost găsită de doi agenți de pază. Cei doi au confundat-o cu un colet de la Amazon
EXTERNE John Ratcliffe, directorul CIA, aflat în misiune secretă în Europa, transmite un mesaj cifrat, care dă fiori: „Încă puteţi avea încredere în noi”
23:05
John Ratcliffe, directorul CIA, aflat în misiune secretă în Europa, transmite un mesaj cifrat, care dă fiori: „Încă puteţi avea încredere în noi”
ENERGIE Ungaria se pregătește de “criza benzinei” după sancțiunile SUA asupra Rusiei
22:33
Ungaria se pregătește de “criza benzinei” după sancțiunile SUA asupra Rusiei
EXTERNE Trump renovează și toaletele Casei Albe, după ce a dărâmat zidurile. Cum arată acum baia Lincoln poleită cu aur
21:10
Trump renovează și toaletele Casei Albe, după ce a dărâmat zidurile. Cum arată acum baia Lincoln poleită cu aur
EXTERNE Victorie la PAS. Maia Sandu și-a trecut Guvernul Munteanu prin Parlamentul Moldovei. Lista completă a Cabinetului pro-european
21:05
Victorie la PAS. Maia Sandu și-a trecut Guvernul Munteanu prin Parlamentul Moldovei. Lista completă a Cabinetului pro-european
VIDEO Trump îl refuză în premieră pe Orban: nu-l lasă să cumpere PETROL din Rusia. “Nu l-am lăsat, deși a cerut, este prietenul meu”
20:09
Trump îl refuză în premieră pe Orban: nu-l lasă să cumpere PETROL din Rusia. “Nu l-am lăsat, deși a cerut, este prietenul meu”
Mediafax
Novaci și Rânca, declarate stațiune turistică de interes național
Digi24
Ce-a căutat directorul CIA la Bruxelles. Mesajul șefului spionilor americani pentru europeni
Cancan.ro
Cine este fosta soacră a medicului Ștefania Szabo și ce funcție cheie are în județul Buzău. S-a aflat abia acum!
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Adevarul
O mare companie metalurgică din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Mediafax
Cea mai scumpă cafea din lume se vinde în Dubai. Care este prețul pentru o ceașcă
Click
O româncă a cucerit sudul Spaniei. Afacerea cu care a dat lovitura, oferită exemplu de televiziunea spaniolă
Digi24
Pentagonul aprobă livrarea de Tomahawk către Ucraina. Doar un pas până ce rachetele ajung în mâna lui Zelenski
Cancan.ro
Colegul Ștefaniei Szabo a spus adevărul despre fiola de anestezic găsită lângă medic. Ce a declarat la audieri
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Artistul care a creat „banana lipită cu bandă adezivă” scoate la licitație o toaletă din aur masiv
JUSTIȚIE O rețea INTERNAȚIONALĂ de fraudare a pariurilor sportive, condusă de români a fost destructurată. Trei tenismeni profesioniști implicați
23:47
O rețea INTERNAȚIONALĂ de fraudare a pariurilor sportive, condusă de români a fost destructurată. Trei tenismeni profesioniști implicați
SPORT Doi jucători importanți revin la FCSB. „Sunt pregătiţi de meciul cu U Cluj”
22:56
Doi jucători importanți revin la FCSB. „Sunt pregătiţi de meciul cu U Cluj”
FLASH NEWS Un nou DROG MORTAL a ajuns pe străzile din Oradea. Poliția a capturat un traficant, după ce i-a dat o țigară cu „Pinaca” unui minor
22:53
Un nou DROG MORTAL a ajuns pe străzile din Oradea. Poliția a capturat un traficant, după ce i-a dat o țigară cu „Pinaca” unui minor