Televiziunea din România, în doliu. O cunoscută jurnalistă s-a stins din viață la doar 46 de ani

14 ian. 2026, 13:23, Actualitate
Televiziunea din România, în doliu / Sursa foto: Kanal D

Presa radio-tv din România este în doliu. Nicoleta Drăgușin, jurnalistă la Kanal D, a murit la vârsta de doar 46 de ani, după o carieră de peste 25 de ani în televiziune, scrie CANCAN.RO.

Nicoleta Drăgușin a fost corespondent internațional și primul jurnalist corespondent CNN din România.

Drăgușin, 18 ani la Știrile Kanal D

Născută în 1980, în Roşiorii de Vede, județul Teleorman, Nicoleta Drăgușin a absolvit Facultatea de Științe Politice, specializarea Relații Internaționale (1998- 2002), dar încă din timpul studiilor a simțit că drumul ei trebuie să meargă spre jurnalism.

Timp de 18 ani, ea a făcut parte din echipa Știrile Kanal D. A fost, pentru început, News Editor și apoi Executive News Manager.

Din 2004, a colaborat cu CNN, ca World View Contributor, participând la programe de pregătire internațională în SUA. Ulterior, din 2011, a fost corespondent în România pentru France 24, realizând transmisiuni live despre evenimente majore, de la alegeri parlamentare la jafuri de artă și summituri internaționale.

Numele ei este legat de acoperirea celor mai importante evenimente internaționale, de la războiul din Irak (2003) și „Revoluția Portocalie” din Ucraina până la conflictul din Liban (2006).

Deseori, Nicoleta Drăgușin a fost singurul jurnalist român prezent în teren, notează CANCAN.RO, călătorind frecvent pentru a relata evenimente internaționale majore. În 2019, a fost prezentă la summit-ul Uniunii Europene de la Sibiu în 2019, a realizat corespondențe speciale din Spania la începutul pandemiei în 2020 și a acoperit summitul extraordinar NATO de la Bruxelles, în 2022, după începerea războiului în Ucraina.

Remarcabil rămâne, însă, momentul iulie 2016. Pe când se afla în Franța, Nicoleta Drăgușin a reușit să evite ca prin minune atacul terorist din Nisa, în urma căruia au murit 86 de oameni, inclusiv 4 copii. La acel moment, un cetățean tunisian a intrat cu un camion în mulțimea aflată pe Bulevardul „Promenade des Anglais”, unde oamenii asistau la un spectacol de artificii cu ocazia Zilei Naţionale a Franţei.

Nicoleta Drăgușin a relatat oroarea din Franța în direct pentru Știrile Kanal D și a dezvăluit că urma să meargă la eveniment, dar din fericire nu a mai ajuns.

„Îmi tremură și acum sufletul după ceea ce s-a întâmplat aseară. Sunt pe Coasta de Azur și urma să mergem la acest eveniment, unul dintre cele mai mari organizate de Ziua Republicii. Aseară erau zeci de victime intinse pe asfalt, camionul a fost condus 2 km prin mulțime, zona aia e cercetata acum de anchetatori si criminaliști”, a mărturisit la acel moment Nicoleta Drăgușin la microfonul Kanal D, în direct, din Franța.

În urma sa rămân acoperite și unele momente istorice de la Vatican, inclusiv decesul Papei Francisc și alegerea noului șef al Bisericii Catolice.

