Prima pagină » Actualitate » Ținerea câinilor în lanț ar putea fi INTERZISĂ în România. Care sunt sancțiunile și în ce condiții pot fi ținute aceste animale la curte

Ținerea câinilor în lanț ar putea fi INTERZISĂ în România. Care sunt sancțiunile și în ce condiții pot fi ținute aceste animale la curte

11 aug. 2025, 23:17, Actualitate
Ținerea câinilor în lanț ar putea fi INTERZISĂ în România. Care sunt sancțiunile și în ce condiții pot fi ținute aceste animale la curte
FOTO - Caracter ilustrativ

Conform unui proiect de lege, care vizează siguranța animalelor domestice, ținerea în lanț a câinilor pe perioade lungi este complet interzisă. 

În țara noastră, această practică este des întâlnită, mai ales în zonele rurale. Mulți români preferă să își lege câinele în curte, iar unii îl eliberează la venirea serii, dar cei mai mulți îi uită cu zilele în aceste codiții.

În situații speciale, un câine poate fi ținut în lanț maximum 2 ore, dar în tot acest timp trebuie să aibă la dispoziție apă și hrană și este obligatoriu să fie ferit de soare sau de ploaie, potrivit replicaonline.ro.

Acum, tocmai pentru siguranța și protecția animalelor, a fost elaborat un nou proiect de lege care interzice ținerea câinilor în lanț pentru perioade lungi.

În schimb, cine vrea să aibă câine la curte va trebui să se asigure că există suficient spațiu pentru construirea unui țarc sau a unei cuști. Acestea trebuie să fie împrejmuite de gard și să fie acoperite pe jumătate. De asemenea, podeaua trebuie să fie prevăzută cu o scurgere, astfel încât să nu se acumuleze apa.

Românii care au câini de talie mare trebuie să le facă padocuri, fiind  recomandat ca acestea să aibă cel puțin 8 metri pătrați, astfel încât patrupedul să aibă suficient spațiu pentru a se mișca.

Care sunt sancțiunile pentru încălcarea legii

Pproprietarii care vor continua să țină câinii în lanț riscă amenzi între 1.000 și 5.000 de lei amendă, iar sancțiunile sunt și mai dure pentru cei care continuă să încalce regulile, chiar și după ce au fost amendați. În cazul lor, pedeapsa poate fi chiar închisoarea. Momentan, însă, legea urmează să fie discutată în Parlament.

Citește și

ACTUALITATE Marian Munteanu: „Nu poți să insulți președinți de STAT și apoi să te duci să negociezi cu ei”
00:00
Marian Munteanu: „Nu poți să insulți președinți de STAT și apoi să te duci să negociezi cu ei”
FINANCIAR Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, consideră că ar fi EFICIENT ca datoriile persoanelor fizice să nu mai fie secret fiscal: „Cred că unii vor plăti”
23:45
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, consideră că ar fi EFICIENT ca datoriile persoanelor fizice să nu mai fie secret fiscal: „Cred că unii vor plăti”
ACTUALITATE Marian Munteanu: „România nu este a lui Nicușor DAN cum nu a fost nici a lui Iliescu. România este a românilor”
23:00
Marian Munteanu: „România nu este a lui Nicușor DAN cum nu a fost nici a lui Iliescu. România este a românilor”
METEO România, la al şaptelea cod roşu de CANICULĂ din ultimele 10 săptămâni. În anumite zone s-au resimțit și 44° Celsius
22:33
România, la al şaptelea cod roşu de CANICULĂ din ultimele 10 săptămâni. În anumite zone s-au resimțit și 44° Celsius
ACTUALITATE Marian Munteanu: „ILIESCU ne-a băgat în organizația țărilor francofone, și acolo am rămas”
22:16
Marian Munteanu: „ILIESCU ne-a băgat în organizația țărilor francofone, și acolo am rămas”
Mediafax
HOROSCOP 12 august. Se anunță câștiguri financiare multiple pentru Berbeci
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Vacanță cu sfârșit tragic: un copil român a murit dupa ce a fost găsit de părinți în mașina parcată la soare. Șocul termic i-a fost fatal
Mediafax
Va participa Zelenski la discuțiile din Alaska? Răspunsul lui Trump
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Fructul supranumit "ginsengul românesc" care are beneficii uriaşe pentru sănătate. Un kilogram costă 35 de lei
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii amenință cu proteste masive din cauza măsurilor de austeritate
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cât costă revizia auto în 2025, după modificarea TVA: „Prețurile vor crește și mai mult”
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
Decizie pentru cei care scot bani de la bancomat. Se elimină complet la ATM-uri începând de luni, 11 august
Evz.ro
Vorbe care au rămas în istorie și sunt folosite zi de zi. S-au născut în urmă cu sute de ani
A1
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
Lumea artistică în ȘOC! Cine este cântărețul găsit mort în propria locuință? A fost împușcat mortal
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Pericolul din băuturile acidulate: Câte minute pierdem din viață dacă le consumăm?