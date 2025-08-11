Ținerea câinilor în lanț ar putea fi INTERZISĂ în România. Care sunt sancțiunile și în ce condiții pot fi ținute aceste animale la curte

Conform unui proiect de lege, care vizează siguranța animalelor domestice, ținerea în lanț a câinilor pe perioade lungi este complet interzisă.

În țara noastră, această practică este des întâlnită, mai ales în zonele rurale. Mulți români preferă să își lege câinele în curte, iar unii îl eliberează la venirea serii, dar cei mai mulți îi uită cu zilele în aceste codiții.

În situații speciale, un câine poate fi ținut în lanț maximum 2 ore, dar în tot acest timp trebuie să aibă la dispoziție apă și hrană și este obligatoriu să fie ferit de soare sau de ploaie, potrivit replicaonline.ro.

Acum, tocmai pentru siguranța și protecția animalelor, a fost elaborat un nou proiect de lege care interzice ținerea câinilor în lanț pentru perioade lungi.

În schimb, cine vrea să aibă câine la curte va trebui să se asigure că există suficient spațiu pentru construirea unui țarc sau a unei cuști. Acestea trebuie să fie împrejmuite de gard și să fie acoperite pe jumătate. De asemenea, podeaua trebuie să fie prevăzută cu o scurgere, astfel încât să nu se acumuleze apa.

Românii care au câini de talie mare trebuie să le facă padocuri, fiind recomandat ca acestea să aibă cel puțin 8 metri pătrați, astfel încât patrupedul să aibă suficient spațiu pentru a se mișca.

Care sunt sancțiunile pentru încălcarea legii

Pproprietarii care vor continua să țină câinii în lanț riscă amenzi între 1.000 și 5.000 de lei amendă, iar sancțiunile sunt și mai dure pentru cei care continuă să încalce regulile, chiar și după ce au fost amendați. În cazul lor, pedeapsa poate fi chiar închisoarea. Momentan, însă, legea urmează să fie discutată în Parlament.