Prima pagină » Actualitate » Reguli stricte pentru românii care își țin câinele liber în curte. Proprietarii pot primi amendă de 3.000 de lei dacă nu țin cont de un detaliu

Reguli stricte pentru românii care își țin câinele liber în curte. Proprietarii pot primi amendă de 3.000 de lei dacă nu țin cont de un detaliu

08 aug. 2025, 10:45, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Sunt reguli stricte pentru românii care își țin câinele liber în curte. O nouă lege reglementează deci modul în care pot fi ținuți câinii pe proprietăți private. Astfel, stăpânii patrupedelor au restricții chiar în propria locuință, iar în unele cazuri pot fi verificați la domiciliu de către autorități. Iată detaliul pentru care proprietarii pot primi amendă de 3.000 de lei.

Persoanele care locuiesc la casă și țin câinele în curte trebuie să știe că au de respectat anumite condiții stricte impuse prin lege. Conform legislației, un câine poate fi lăsat liber în curte, doar dacă se respectă anumite condiții.

Prin urmare, curtea trebuie să fie împrejmuită corespunzător, în așa fel încât animalul să nu poată părăsi spațiul. De asemenea, gardul trebuie să fie suficient de înalt, solid și fără găuri, prin care patrupedul ar putea să iasă.

Câinele nu trebuie să însemne un pericol pentru persoanele străine ori pentru alte animale de pe proprietate sau din vecinătate. În plus, proprietarul are obligația de a-i asigura animalului acces permanent la apă curată, hrană suficientă, adăpot și îngrijire medicală, la nevoie.

Câinele trebuie supravegheat în mod periodic, desi este ținut în curte, pentru a preveni eventuale incidente sau accidente, potrivit capital.ro.

Dar dacă patrupedul scapă din curte și atacă sau rănește o persoană sau un alt animal, vina îi aparține în totalitate proprietarului. Potrivit legii, amenzile pot să varieze între 1.000 și 3.000 de lei. Dacă incidentul vine și cu vătămări grave, stăpânul riscă dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Autoritățile pot să dispună confiscarea animalului sau, în cazuri extreme, interzicerea deținerii de animale pe o perioadă determinată.

Persoanele care locuiesc la curte trebuie să respecte și câteva reguli stricte dacă au câini în curte. Una se referă la locul în care este amplasată cușca animalului de companie. Cuștile câinilor trebuie amplasate la cel puțin 60 cm de gardul vecinului. Cei care nu respectă această regulă pot fi amendați cu 500 de lei. Mai mult, cușca animalului trebuie să fie dimensionată corespunzător taliei animalului, în așa fel încât să îi permită animalului să stea în picioare în cușcă sau să se întoarcă. Cei care încalcă noile reguli riscă să fie sancționați. De asemenea, amenzi se aplică și dacă proprietarii își lasă câinii nesupravegheați în stradă.

