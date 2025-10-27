Tot mai multe automate de ridicare a coletelor apar în Iași. Cât costă chiria lunară pentru găzduirea lor

Automatele de ridicare a coletelor au devenit tot mai populare în Iași. Firmele de curierat au instalat astfel de lockere în multe puncte din oraș, cu scopul ca pachetele comandate de clienți să fie ridicate fără stres și apeluri neașteptate din partea firmelor care trebuie să le livreze. De altfel, în funcție de locul în care automatele sunt amplasate, acestea pot aduce și un venit lunar, arată Ziarul de Iași.

Amplasarea acestor automate de ridicare a coletelor în diverse puncte ale orașului Iași marchează un mod prin care se eficientizează fluxul livrărilor. În unele situații, amplasarea acestor „cutii metalice” în diverse puncte ale orașului poate să însemne și o sursă de venit pentru spațiile comerciale sau chiar pentru dezvoltatorii imobiliari. Chiria lunară pentru un locker variază între 100 și 150 de euro. Pe termen lung, însă, venitul poate fi unul consistent.

Automate de ridicare a coletelor în Iași: chiria lunară poate aduce un venit consistent, pe termen lung

Momentan, clienții pot opta pentru lockerele Easybox, FANbox sau Parcel Locker. De altfel, prin intermediul acestor lockere, clientul își poate ridica coletul la orice oră, odată ce pachetul este introdus de curier, în baza unui cod pe care îl primește pe e-mail sau SMS. Opțiunea de a ridica aceste colete din automatele respective aduce un alt beneficiu pentru clienți. Și anume, utilizarea acestui serviciu va reduce costul transportului.

Într-un singur an, chiria lunară pentru un astfel de locker poate ajunge la 1.200 – 1.800 de euro. Altfel, privind asupra unei perioade de cinci ani, venitul poate fi între 6.000 și 9.000 de euro. Sursa citată arată că spațiul minim necesar pentru instalarea unui astfel de locker este de circa 3 metri pătrați. La nivel național, aproape cincii mii de astfel de automate au fost instalate, de exemplu, de Sameday.

Citește mai mult pe Ziarul de Iași.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)