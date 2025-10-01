Prima pagină » Actualitate » Tot mai mulți români își cumpără case de vacanță în Grecia, unde TVA-ul la locuințe este… zero! Care sunt cele mai căutate zone

Tot mai mulți români își cumpără case de vacanță în Grecia, unde TVA-ul la locuințe este… zero! Care sunt cele mai căutate zone

01 oct. 2025, 20:45, Actualitate
Tot mai mulți români își cumpără case de vacanță în Grecia, unde TVA-ul la locuințe este... zero! Care sunt cele mai căutate zone
FOTO - Captură video

O garsonieră lângă Bucureşti sau una pe malul Mării Egee? Preţurile nu diferă foarte mult, aşa că tot mai mulţi români care au bani puşi deoparte preferă să-i investească în imobile din Grecia sau din alte ţări unde și clima și climatul economic sunt mai prietenoase. La noi, TVA-ul la locuinţe este de 21%. La greci, zero. Suntem, de altfel, pe locul trei în topul străinilor care cumpără proprietăți în Grecia, după vecinii comuni, bulgarii și sârbii.

De exemplu, pentru ca ideea să devină realitate, Andreea a pregătit un buget de 100.000 de euro. Cu aceşti bani, speră să-şi cumpere un apartament în Thassos.

„Aş putea să-l folosesc şi ca apartament de vacanţă. Sau să-l închiriez. Iar când doresc să mă duc să-mi fac vacanţa, am unde să mă duc. Pentru mare, mult mai accesibil decât ce avem noi”, a explicat ea pentru Observator TV.

Tot mai mulţi români se orientează către imobilele greceşti. Cumpără în special în Halkidiki, Kavala şi Salonic.

„În Grecia de Nord, din totalul tranzacţiilor, aproximativ 10% sunt făcute cu investitori din România. De ce se orientează către Grecia? Au preţurile foarte bune! Românii sunt îndrăgostiţi de Grecia. Şi se gândesc să combine o vacanţă cu închiriere, cu un randament foarte bun. În Grecia, vara este de şase luni, versus 3 luni la noi”, a subliniat Bogdan Severin, director de vânzări portal imobiliar.

44.600 de euro + TVA costă cea mai ieftină garsonieră în proximitatea Bucureștiului. În concurență directă cu un apartament de 2 camere, pe malul mării Egee, de 56.000 de euro. În Grecia, o vilă superbă poate fi cumpărată şi cu 100.000 de euro, cam cât costă la noi un apartament de două camere. În plus, la greci, TVA la locuinţe este zero.

„Marele avantaj este că ai posibilitatea să le cumperi în rate. Pe perioada construcţiei, pe fazele construcţiei. Cei de acolo îţi asigură inclusiv partea property management, ei se ocupă de închiriere, de mentenanţa proprietăţii. Dacă alegi varianta asta, îţi oferă o rambursare de 5% din varianta investiţiei, în fiecare an”, mai spune directorul de vânzări.

Iar pe lângă Grecia, românii cumpără imobile şi în Bulgaria, Albania, Spania sau Italia. Majoritatea cumpărătorilor români se bazează pe un buget cuprins între 80.000 și 250.000 euro.

„Noi, ca români, preferăm Grecia când vine vorba de vacanţe. Facilităţile sunt ceva mai bune decât ceea ce avem noi. Românii prospectează şi ţările vecine. Ţările cu un turism mai dezvoltat”, a declarat Flori Prodana, reprezentant al Asociaţiei Brokerilor Imobiliari.

