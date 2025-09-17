Prin ordonanța din data de 17.09.2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat pentru comiterea infracțiunii de părăsire a locului accidentului.

Din probatoriul administrat a rezultat că, la data de 14.09.2025, în jurul orei 13:00, în timp ce conducea un autovehicul pe bd. Mircea Eliade din mun. București, sector 1, la intersecția cu bd. Primăverii, inculpatul a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care nu a acordat prioritate de trecere. Deși în urma accidentului a rezultat rănirea unei persoane, inculpatul a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului.

Inculpatul nu este la primul conflict cu legea penală, săvârșind în trecut o infracțiune de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, pentru care instanța a dispus amânarea aplicării pedepsei de 8 luni închisoare, anunță Procuratura.

Unul din avocații lui Toto Dumitrescu confirmă cerera procurorilor, dar nu și consumul de cocaină.

