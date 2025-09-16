Toto Dumitrescu, FĂRĂ CĂTUȘE la Brigada Rutieră, după ce a fost depistat pozitiv la cocaină. Fiul fostului fotbalist, prins la două zile după accident

Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost transportat la INML, pentru a fi supus unor investigații suplimentare, după ce ar fi fost depistat pozitiv la cocaină, în urma accidentului rutier provocat în weekend. Ulterior, reporterii Gândul l-au surprins pe Toto Dumitrescu fără cătușe, în timp ce se afla la Brigada Rutieră.

Toto Dumitrescu a ajuns în cătușe la Institutul de medicină legală „Mina Minovici” din Capitală, marți 16 septembrie, pentru a fi supus unor analize suplimentare, după ce a fost depistat pozitiv la cocaină. Acesta a fugit de la locul accidentului pe care l-a provocat în weekend și, timp de 48 de ore, s-ar fi ascuns la un prieten.

Ulterior fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu a fost adus la sediul Brigăzii Rutiere, unde reporterii Gândul l-au surprins fără cătușe.

Toto Dumitrescu a fost prins marți dimineața de polițiștii Brigăzii Rutiere, după accidentul pe care l-a cauzat în weekend.

Fiul lui Ilie Dumitrescu ar fi condus cu viteză excesivă

Fiul fostului internațional român Ilie Dumitrescu, actorul Toto Dumitrescu, a fost implicat într-un accident rutier duminică, 14 septembrie, în București, părăsind locul incidentului, potrivit unor surse judiciare.

Potrivit oamenilor legii, Toto Dumitrescu conducea mașina pe bd. Mircea Eliade din nordul Capitalei, moment în care vehiculul său a fost lovit de o altă mașină condusă de o tânără, care venea dinspre bd. Primăverii. Cele două autoturisme implicate sunt un SUV Mercedes (înmatriculat în Argeș) și un Audi A6 (înmatriculat în București).

Fiul lui Ilie Dumitrescu ar fi condus cu viteză extrem de mare.

VIDEO: Gândul

Recomandarea autorului: