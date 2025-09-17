Prima pagină » Actualitate » Toto Dumitrescu a ajuns la Judecătoria 1 în vederea emiterii mandatului de arestare. Analizele IML confirmă cocaina în sânge și urină – SURSE

Toto Dumitrescu a ajuns la Judecătoria 1 în vederea emiterii mandatului de arestare. Analizele IML confirmă cocaina în sânge și urină – SURSE

17 sept. 2025, 15:28, Actualitate
Toto Dumitrescu a ajuns la Judecătoria 1 în vederea emiterii mandatului de arestare. Analizele IML confirmă cocaina în sânge și urină - SURSE

Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost dus miercuri la Judecătoria 1 în pentru emiterea mandatului de arestare, după ce a petrecut noaptea în arestul de la Udriște. Rezultatele de sânge și urină de la IML confimă consumul de cocaină, conform surselor. Mandatul de reținere expiră miercuri la ora 19.00.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București au solicitat miercuri judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 București arestarea preventivă a inculpatului, pe o perioadă de 30 de zile. Toto nu este la prima infracțiune de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive. În primul caz, fiul lui Ilie Dumitrescu  fost condamnat la 8 luni închisoare, pedeapsă care a fost amânată.

Toto Dumitrescu a fost prins marți dimineața de polițiștii Brigăzii Rutiere, după accidentul pe care l-a cauzat în weekend. În urma testelor de la Udriște a fost depistat pozitiv la cocaină, iar rezultatul a fost confirmat de analizele de sânge și urină de la IML, conform surselor.

Prin ordonanța din data de 17.09.2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat pentru comiterea infracțiunii de părăsire a locului accidentului.
Din probatoriul administrat a rezultat că, la data de 14.09.2025, în jurul orei 13:00, în timp ce conducea un autovehicul pe bd. Mircea Eliade din mun. București, sector 1, la intersecția cu bd. Primăverii, inculpatul a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care nu a acordat prioritate de trecere. Deși în urma accidentului a rezultat rănirea unei persoane, inculpatul a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului.
Inculpatul nu este la primul conflict cu legea penală, săvârșind în trecut o infracțiune de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, pentru care instanța a dispus amânarea aplicării pedepsei de 8 luni închisoare, anunță Procuratura.
Unul din avocații lui Toto Dumitrescu confirmă cerera procurorilor, dar nu și consumul de cocaină.

