Toto Dumitrescu, ARESTAT 30 de zile după ce a fugit de la locul accidentului. A ieșit pozitiv la cocaină

Toto Dumitrescu a fost arestat preventiv după un accident rutier în care a fost implicat, fiind depistat pozitiv la cocaină. Instanța a decis plasarea lui în arest pentru 30 de zile.

Pe 17 septembrie 2025, Toto Dumitrescu a fost prezentat la Judecătoria Sectorului 1, unde procurorii au cerut arestarea sa preventivă. Judecătorul de drepturi și libertăți a admis solicitarea și a emis pe numele acestuia un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acesta este acuzat de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 338 din Codul penal.

