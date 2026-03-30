Totul despre cum se obține viza de aur pentru Europa în 2026. Cât costă și care sunt regulile în cele mai căutate țări

Vizele de aur continuă și în 2026 să reprezinte o opțiune atractivă pentru persoanele cu bani care doresc rezidență în Europa. Există programe accesibile chiar și de la 250.000 de euro, scrie Mediafax, care prezintă câteva dintre regulile aflate în vigoare în cele mai căutate țări din UE.

În actualul context geopolitic instabil, din ce în ce mai mulți investitori caută alternative sigure și flexibile.

Ce țări aleg milionarii

Țările foarte căutate sunt Ungaria, Cipru, Grecia, Italia sau Portugalia.

De exemplu, la Budapesta, programul Guest Investor Program (GIP) permite cetățenilor din afara UE/SEE să obțină rezidență de 10 ani prin investiții de minimum 250.000 de euro. Banii trebuie băgați în fonduri imobiliare locale. Nu există o cerință minimă de ședere. După opt ani de rezidență continuă, investitorii pot solicita cetățenia.

Alternativ, și o donație de 1 milion de euro către un fond public pentru învățământ superior oferă acces la rezidență permanentă.

În Grecia, vizele de aur încep de la 250.000 de euro. Acestea sunt disponibile celor care se implică în restaurarea clădirilor istorice sau conversia proprietăților comerciale în rezidențiale. Aceste programe oferă rezidență de cinci ani și includ familia investitorului. Cetățenia poate fi solicitată după șapte ani de rezidență legală continuă și menținerea investiției.

Cipru rămâne o destinație populară datorită sistemului de drept common law și transparenței registrului funciar. Investiția minimă pentru rezidență permanentă este de 300.000 de euro, acoperind soțul/soția și copiii până la 25 de ani. Totuși, aici, legea obligă la vizitarea insulei cel puțin o dată la doi ani, iar cetățenia poate fi solicitată după șapte ani.

Italia are patru tipuri de vize de aur

Italia pune la dispoziția celor interesați patru tipuri de vize de aur. Cea mai accesibilă este o investiție de 250.000 de euro într-un startup inovator. Cei interesați pot obține o rezidență inițială de doi ani, reînnoibilă, fără cerințe de ședere. Cetățenia se primește după 10 ani.

Portugalia, deși a eliminat investițiile imobiliare directe în 2023, permite vize de aur prin donații sau investiții de la 200.000-250.000 de euro în proiecte culturale sau artistice. Rezidența se acordă pentru cinci ani, cu o ședere medie de o săptămână pe an.

Experții recomandă ca investitorii să verifice protecția investiției și să ia în calcul costurile ascunse, precum taxe, asigurări și verificări juridice. De asemenea, este important să se facă diferența între rezidența legală și rezidența fiscală, deoarece obligațiile fiscale pot apărea în funcție de perioada de ședere în țară.

Viza de AUR: Cât i-ar putea costa pe investitorii străini să aibă drept de ședere timp de 5 ani în România, potrivit unui proiect de lege depus de PNL

America vinde permise de rezidență „GOLD CARD” cu 5 milioane de dolari. Donald Trump: „Oamenii bogați vor veni și vor cheltui mulți bani”