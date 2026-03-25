Totul este posibil. La tragerea loto 5/35 din Bulgaria ultimul număr extras a fost...41

La tragerea loto 5/35 de duminică, 23 martie, din Bulgaria, ultimul număr câștigător extras în direct a fost 41. Extragerea a fost reluată din cauza unui set de mingi încărcat incorect. Șefii loteriei de stat Bulgarian Sports Totalizer (TOTO) au fost demiși după incidentul indedit.

Tărășenia s-a produs în timpul jocului „A doua șansă Toto”, parte a loteriei 5/35, când ultimul număr câștigător extras în direct a fost 41, iar echipa care supraveghea extragerea a avut timp să observe eroarea, ceea ce a dus la o repetare a tragerii, folosind un alt set de bile, potrivit declarațiilor citate în sursă, preluat de B1Tv.

Bulgarii recunosc că nu este un precedent

Loteria bulgară, Bulgarian Sports Totalizer (TOTO), a recunoscut eroarea și a explicat că un alt set de mingi a fost plasat din greșeală în mașina de extragere; organizația și-a cerut scuze și a precizat că formula câștigătoare a trebuit să fie redesenată în conformitate cu articolul 23 din regulamentul jocului, informează Loteria a mai precizat că astfel de erori, deși rare, nu sunt complet fără precedent în transmisiunile în direct, conform sursei.

Anchetă la nivel înalt

Ministerul de Interne a demarat o anchetă asupra loteriei de stat după ce Ministerul Sportului a sesizat cazul. Ancheta a fost repartizată Direcției Generale a Poliției Naționale, urmând să stabilească dacă există dovezi ale unei infracțiuni legate de incident, conform sursei.

Ministrul Tineretului și Sportului, Ivan Peshev, a anunțat luni demiterea întregii conduceri a Totalizatorului Sportiv bulgar și a declarat că mai multe instituții, inclusiv Parchetul, vor fi implicate într-o revizuire cuprinzătoare a operațiunilor loteriei.

Ministerul Tineretului și Sportului a calificat situația ca fiind inacceptabilă și a menționat că mii de jucători au fost induși în eroare din cauza tragerii anulate și repetate; autoritățile vor revizui procedurile care au condus la extragere și vor evalua dacă incidentul a fost cauzat de neglijență sau de o acțiune intenționată.