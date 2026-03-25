Totul este posibil. La tragerea loto 5/35 din Bulgaria ultimul număr extras a fost…41

FOTO - Caracter ilustrativ: Alexandra Pandrea/Gândul

La tragerea loto 5/35 de duminică, 23 martie, din Bulgaria, ultimul număr câștigător  extras în direct a fost 41. Extragerea a fost reluată din cauza unui set de mingi încărcat incorect. Șefii loteriei de stat Bulgarian Sports Totalizer (TOTO) au fost demiși după incidentul indedit.

Tărășenia s-a produs în timpul jocului „A doua șansă Toto”, parte a loteriei 5/35, când ultimul număr câștigător extras în direct a fost 41, iar echipa care supraveghea extragerea a avut timp să observe eroarea, ceea ce a dus la o repetare a tragerii, folosind un alt set de bile, potrivit declarațiilor citate în sursă, preluat de B1Tv.

Bulgarii recunosc că nu este un precedent

Loteria bulgară, Bulgarian Sports Totalizer (TOTO), a recunoscut eroarea și a explicat că un alt set de mingi a fost plasat din greșeală în mașina de extragere; organizația și-a cerut scuze și a precizat că formula câștigătoare a trebuit să fie redesenată în conformitate cu articolul 23 din regulamentul jocului, informează Novinite. Loteria a mai precizat că astfel de erori, deși rare, nu sunt complet fără precedent în transmisiunile în direct, conform sursei.

Anchetă la nivel înalt

Ministerul de Interne a demarat o anchetă asupra loteriei de stat după ce Ministerul Sportului a sesizat cazul. Ancheta a fost repartizată Direcției Generale a Poliției Naționale, urmând să stabilească dacă există dovezi ale unei infracțiuni legate de incident, conform sursei.

Ministrul Tineretului și Sportului, Ivan Peshev, a anunțat luni demiterea întregii conduceri a Totalizatorului Sportiv bulgar și a declarat că mai multe instituții, inclusiv Parchetul, vor fi implicate într-o revizuire cuprinzătoare a operațiunilor loteriei.

Ministerul Tineretului și Sportului a calificat situația ca fiind inacceptabilă și a menționat că mii de jucători au fost induși în eroare din cauza tragerii anulate și repetate; autoritățile vor revizui procedurile care au condus la extragere și vor evalua dacă incidentul a fost cauzat de neglijență sau de o acțiune intenționată.

Probioticele sunt recomandate ca adjuvant, când se urmează un tratament cu antibiotic. Cum se administrează și ce efecte secundare pot să apară
20:29
Probioticele sunt recomandate ca adjuvant, când se urmează un tratament cu antibiotic. Cum se administrează și ce efecte secundare pot să apară
SCANDALOS Fabian Radu (AUR) acuză Muzeul Național de Artă Contemporană de „blasfemie”: O batjocură totală la adresa creștinilor, finanțată din bani publici
19:44
Fabian Radu (AUR) acuză Muzeul Național de Artă Contemporană de „blasfemie”: O batjocură totală la adresa creștinilor, finanțată din bani publici
ARTĂ România strălucește la Art Rotterdam 2026: Trei galerii românești expun lucrări contemporane inovatoare
19:22
România strălucește la Art Rotterdam 2026: Trei galerii românești expun lucrări contemporane inovatoare
UTILE Procedura de scoatere din evidențele fiscale a unei mașini vândute. Care sunt actele necesare pentru această acțiune
19:09
Procedura de scoatere din evidențele fiscale a unei mașini vândute. Care sunt actele necesare pentru această acțiune
CREDINȚĂ Ce nume a primit tânărul inuit botezat în Groenlanda de episcopul Macarie Drăgoi
18:21
Ce nume a primit tânărul inuit botezat în Groenlanda de episcopul Macarie Drăgoi
CONTROL Nazare anunță controale la case de amanet și firme de pază: Schimbare de abordare vizibilă la ANAF, zero toleranţă pentru evaziune şi marii datornici
18:12
Nazare anunță controale la case de amanet și firme de pază: Schimbare de abordare vizibilă la ANAF, zero toleranţă pentru evaziune şi marii datornici
Mediafax
Proiectul de OUG pentru declararea situației de criză pe piața carburanților și limitarea adaosurilor a ajuns iar pe agenda CES. Ce este diferit / Adoptarea, amânată pentru joi
Digi24
Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran
Cancan.ro
Prezentatoarea de la 'Vobește lumea' a DIVORȚAT după 7 ani de căsnicie. Nimeni nu se aștepta la asta!
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Cum au trimis rușii asupra Kievului o dronă acoperită cu simboluri ciudate, fără încărcătură explozivă? Ce semnale transmite Moscova
Mediafax
UPDATE. Curtea Supremă de Justiție a suspendat activitatea Comitetului înființat de premierul Ilie Bolojan pentru modificarea legilor Justiției. Care este motivul
Click
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
Codruța Filip, ex-soția lui Valentin Sanfira, despre PROBLEMELE din familie: 'E imposibil...
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mirela Vaida în perioada debutului muzical. Prezentatoarea tv cânta într-o trupă de fete! Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Criza auto 2026: Furnizorii români se orientează spre apărare, firme din ecosistemele Dacia sau Mercedes-Benz
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Descopera.ro
Un mesaj uluitor a fost găsit într-o muniție de praștie veche de 2.000 de ani
FLASH NEWS Călin Georgescu critică dur bugetul lui Bolojan: ”Când nu ai dat bani la Educație și Sănătate și la restul ai dat instant, nu ai nicio valoare morală”
20:24
Călin Georgescu critică dur bugetul lui Bolojan: ”Când nu ai dat bani la Educație și Sănătate și la restul ai dat instant, nu ai nicio valoare morală”
CONTROVERSĂ Platformele de socializare sub tirul justiției în SUA. Meta și Google obligate să ofere 3 milioane de dolari pentru că au agravat depresia unei tinere
20:14
Platformele de socializare sub tirul justiției în SUA. Meta și Google obligate să ofere 3 milioane de dolari pentru că au agravat depresia unei tinere
ULTIMA ORĂ Mirabela Grădinaru s-a fotografiat alături de Brigitte Macron și Olena Zelenska la Casa Albă, în cadrul summitului Melaniei Trump
20:06
Mirabela Grădinaru s-a fotografiat alături de Brigitte Macron și Olena Zelenska la Casa Albă, în cadrul summitului Melaniei Trump
CINEMA Tom Cruise are un obicei bizar la filmări și Steven Spielberg nu s-a putut abține: „Venea în fiecare dimineață și…”
20:06
Tom Cruise are un obicei bizar la filmări și Steven Spielberg nu s-a putut abține: „Venea în fiecare dimineață și…”
BANI Iran lansează bancnota record de 10 milioane de riali în plin război, ca răspuns la criza economică
20:03
Iran lansează bancnota record de 10 milioane de riali în plin război, ca răspuns la criza economică
FLASH NEWS Kim Jong-un îl primește pe Lukașenko cu gardă de onoare, cai albi și salve de tun. Cei doi prieteni ai lui Putin vor să-și consolideze relațiile
19:33
Kim Jong-un îl primește pe Lukașenko cu gardă de onoare, cai albi și salve de tun. Cei doi prieteni ai lui Putin vor să-și consolideze relațiile

