Tragedie cumplită pe un drum din județul Cluj. Doi tineri din Maramureș, un băiat de numai 21 de ani și o fată de 24 de ani, au murit pe loc după ce mașina în care se aflau a intrat pe contrasens și a fost izbită violent de un TIR. Cei doi se îndreptau spre Cluj-Napoca, unde urmau să ajungă la facultate.

Accidentul fatal s-a produs duminică în comuna Câțcău, din județul Cluj, în jurul orei 16:45. Potrivit polițiștilor, autoturismul condus de un tânăr de 21 de ani, din județul Maramureș, a pătruns inexplicabil pe sensul de opus de mers, fiind lovit frontal de un TIR care circula regulamentar.

„Din primele cercetări a rezultat că un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani, din judeţul Maramureş, care circula din direcţia municipiului Baia Mare spre municipiul Dej, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un ansamblu de vehicule”, a declarat Andreea Răchită, purtător de cuvânt al IPJ Cluj, potrivit Observatornews.

Impactul a fost devastator. Șoferul TIR-ului nu a avut nicio șansă să evite impactul. În urma coliziunii, cei doi tineri au murit pe loc.

„Ajunşi la faţa locului, forţele noastre au găsit o femeie în afara autoturismului, dar şi un bărbat încarcerat. Din păcate, ambele victime prezentau leziuni incompatibile cu viaţa, fiind declarate decedate”, a precizat Paul Olar, reprezentant ISU Cluj.

Martorii spun că mașina tinerilor ar fi derapat ușor pe carosabilul umed, moment în care a ajus pe contrasens unde a fost izbită în plin de TIR-ul care venea din contrasens.

Șoferul TIR-ului a primit îngrijiri medicale la fața locului, însă nu a avut nevoie de internare.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului mortal.