Accident mortal în Dâmbovița. Două victime încarcerate, una a decedat pe loc

Maya Radu
06 oct. 2025, 08:06, Actualitate
Un accident rutier mortal s-a produs în comuna Petrești, din Dâmbovița, duminică noaptea. Au fost implicate două autoturisme, iar impactul a fost extreme de violent, astfel că mașinile s-au transformat în mormane de fiare care i-au ținut captivi în interior pe doi bărbați răniți. Pompierii au intervenit de urgență pentru descarcerare, dar din păcate, pentru unul dintre bărbați nu s-a mai putut face nimic.

Update 6 octombrie 2025, ora 08:33. Un tânăr de 20 de ani a decedat, după ce ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un șofer de 29 de ani.

„Din cercetările efectuate, polițiștii au constatat faptul că un tânăr, de 20 de ani, din comuna Uliești, în timp ce ar fi condus un autoturism pe DN 61, în localitatea Gherghești, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, de 29 de ani, din comuna Uliești.

Din nefericire, în urma coliziunii, tânărul de 20 de ani a decedat, iar bărbatul de 28 de ani a fost rănit, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, transmit autoritățile.

Accidentul s-a produs în satul Greci, al comunei Petrești.

“La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Găești cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD. În urma evenimentului au fost identificate două victime de sex masculin, ambele încarcerate. Una dintre victime a fost extrasă și predată echipajului Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița, în stare de inconștiență. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajul medical, victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Dâmbovița.

S-a acționat în continuare pentru extragerea în siguranță a celei de-a doua persoane încarcerate. Persoana rănită a fost scoasă conștientă și a fost preluată de echipajul Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița pentru evaluare medicală.

Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier.

