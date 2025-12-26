O tragedie cumplită a fost evitată la limită chiar în dimineața celei de-a doua zi de Crăciun, după ce o casă din localitatea Stânești, comuna Lunca, județul Botoșani, a fost distrusă complet de un incendiu izbucnit, cel mai probabil din cauza unui coș de fum.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Botoșani, incendiul a fost unul deosebit de violent și a cuprins rapid întreaga locuință.

„Un incendiu violent s-a produs, în această dimineaţă, în localitatea Stâneşti, comuna Lunca. O casă a fost cuprinsă de flăcări, cel mai probabil, din cauza unui coş de fum neprotejat termic faţă de materialele combustibile”, a anunţat ISU Botoşani.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Botoșani și ai Punctului de Lucru Flămânzi, alături de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Lunca. Forțele de intervenție au acționat cu trei autospeciale de stingere, fiind mobilizat și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță.

Ajunși la locul evenimentului, salvatorii au constatat că locuința, cu o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați, ardea în totalitate. Operațiunea de stingere a incendiului și de înlăturare a efectelor a durat mai bine de o oră.

Cauza cea mai probabilă a incendiului a fost un cos de fum neizolat corespunzător.

În urma evenimentului, proprietarul casei a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri medicale la fața locului din partea echipajului SAJ. Acesta a refuzat transportul la spital.

„Pentru prevenirea unor situații similare, ISU Botoșani vă reamintește:

– verificaţi coşurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile ale planșeului sau acoperișului (grunzi, astereală etc.);

– curățați periodic coșurile de fum pentru eliminarea depunerilor de funingine care se pot aprinde sau pot obtura canalele de evacuare;

– tencuiți şi văruiți partea din pod a coşului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor (căldura sau scânteile care ies prin fisurile unui coş de fum deteriorat constituie surse de aprindere, dacă în zona lor există elemente de construcţie sau structuri din lemn: grinzi, bârne, suport acoperiş etc.);

– îngrășați zidăria coşului la trecerea prin planşee, lăsând un spaţiu între această zidărie şi elementele combustibile ale planşeului;

– păstrați distanţa dintre faţa exterioară a coşurilor şi elementele combustibile ale acoperişului”, a transmis ISU Botoșani pe Facebook.