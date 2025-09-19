Prima pagină » Actualitate » Tragedie fără margini în Capitală. Un copil de 7 ani a murit electrocutat

Tragedie fără margini în Capitală. Un copil de 7 ani a murit electrocutat

19 sept. 2025, 18:56, Actualitate
Tragedie fără margini în Capitală. Un copil de 7 ani a murit electrocutat

Tragedie în Sectorul 2 al Capitalei. Un copil de 7 ani a murit în urma unui nefericit accident domestic. 

Un copil de doar 7 ani din București a murit, vineri, 19 septembrie, ca urmare a unui incident tragic petrecut în Sectorul 2 al Capitalei.

Minorul s-a electrocutat cu un aparat radio

Minorul se juca cu un aparat radio și, din nefericire, s-ar fi electrocutat.

„La data de 19.09.2025, Secția 7 Poliție din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București a fost sesizată cu privire la producerea unui incident, pe o stradă din Sectorul 2”, transmite DGPMB.

Potrivit familiei, copilul de 7 ani se juca cu un aparat radio si a căzut subit. Echipajele medicale sosite la fața locului au încercat să îl resusciteze cât mai rapid, însă, în ciuda eforturilor, copilul nu a răspuns, fiind declarat mort.

Incidentul, petrecut pe strada Toporului, nr. 20, a fost imediat sesizat Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB). Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

La acest moment, activitățile sunt în dinamică, cercetările fiind continuate de polițiștii Capitalei, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Educatoarea implicată în cazul morții băiețelului înecat într-un iaz, arestată preventiv

Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Digi24
Bjorn Borg vorbeşte despre boala incurabilă cu care se luptă zilnic.
Cancan.ro
S-a schimbat prognoza meteo după formarea vortexului polar! Prima ninsoare din România, mai aproape decât ne așteptam
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Adevarul
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Click
Cine este mama lui Toto Dumitrescu? Fosta soție a lui Ilie Dumitrescu a fost poreclită „Monica Bellucci de România”. FOTO
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Un bărbat și doi copii au ars de vii în interiorul unei Tesla, după ce mașina a făcut accident și i-a blocat în interior
Digi24
Reacția savuroasă a premierului de la Londra când Trump povestește că a rezolvat un război care nu a existat niciodată
Cancan.ro
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
observatornews.ro
Măsurile de austeritate care au scos în stradă 1.000.000 de francezi. Deficitul, mai mic decât al României
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Un bărbat a murit în Satu Mare, după ce a fost împușcat accidental de un tânăr. Cei doi se pregăteau să plece la vânătoare
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Un motor REVOLUȚIONAR va schimba lumea așa cum o știm
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Va „fura” voturile AUR. Se pregătește un nou partid politic (Surse)
Evz.ro
Culisele unei trădări istorice pe axa Rapid - Steaua. Cum a ajuns Florin Marin în Ghencea
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Florin a plecat în Italia pentru o viață mai bună, dar inima i-a cedat din senin. Soția și fiica acestuia, în stare de șoc după moartea bărbatului: „Un mare muncitor, o persoană bună”
Kfetele
Alina Laufer a născut! Mesajul postat de soțul ei în mediul online: “Tati te iubește mai mult decât poate spune în cuvinte.”
RadioImpuls
Bărbatul care a supraviețuit 3 ani cu un glonț înfipt în inimă i-a lăsat pe cardiologi fără cuvinte: "Acum l-am îndepărtat". Chirurgii au înghețat când au văzut radiografia. Încă nu își pot explica "cum a fost POSIBIL?"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Oamenii preistorici confecționau coliere din fosile de moluște marine acum 20.000 de ani