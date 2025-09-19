Bărbat, împușcat MORTAL în parcarea unui restaurant din Satu Mare. Autorul, reținut pentru 24 de ore

Un bărbat a fost împușcat mortal în parcarea unui restaurant din Satu Mare. Potrivit primelor informații, incidentul ar fi avut loc după ce un bărbat l-ar fi împușcat, din greșeală, pe prietenul său, în timp ce se aflau la o partidă de vânătoare autorizată.

Cei doi bărbați și-au dat întâlnire în parcarea unui restaurant din Călinești, Oaș, Satu Mare, iar la un moment dat, cei doi și-au verificat armele pentru că una dintre ele ar fi avut probleme.

Arma care avea probleme s-a descărcat, cel mai probabil accidental, și l-a lovit pe unul dintre cei doi bărbați. Împușcătura a fost una mortală pentru că glonțul l-a lovit chiar în zona capului. Imediat s-a dat alarma, iar la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenție. Medicii au încercat să-i salveze viața bărbatului, însă totul a fost în zadar.

Bărbatul care a manevrat arma a ajuns în custodia poliției. Acesta a fost audiat, iar mai apoi reținut pentru 24 de ore. Polițiștii fac acum cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs această tragedie.

FOTO: Facebook/Poliția Română