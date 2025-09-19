Ciprian Scrobotă, fotbalist din Aiud, a murit la doar 20 de ani. Tânărul plecase în SUA, printr-un program studențesc

Ciprian Cristian Scrobotă, un tânăr fotbalist de doar 20 de ani, a murit în urma unui accident, cu o zi înainte să ajungă în România. Tânărul se afla în SUA, prin intermediul unui program studențesc.

Ciprian Cristian Scrobotă ar fi trebuit să ajungă în România în cursul zilei de vineri, 19 septembrie 2025. Fotbalistul în vârstă de 20 de ani plecase în SUA, prin intermediul programului „Work and Travel”, pentru a-și strânge bani. Acum, când se afla la finalul programului, studentul din cadrul Facultații de Educație Fizică și Sport, anul II, trebuia să se întoarcă în țară. Un accident, însă, i-a curmat viața.

„Cu adâncă durere în suflet, ne despărțim de fostul nostru jucător, Ciprian Scrobotă. Cuvintele sunt de prisos în fața unei asemenea pierderi… Un suflet tânăr, un campion care va rămâne mereu în amintirile noastre. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați”, au scris cei de la ACS Juniorul Aiud, clubul la care Ciprian și-a făcut junioratul.

Ciprian Scrobotă a murit în urma unui accident

Familia îndurerată dorește să repatrieze trupul neînsuflețit al lui Ciprian Scrobotă.

„Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe pentru trecerea la cele veșnice a fostului jucător al Academiei noastre, Ciprian Scrobotă, care s-a stins din viață mult prea devreme. Întrucât această tragedie s-a întâmplat în America, repatrierea reprezintă un cost pe care familia nu și-l poate permite. Cei care doresc să sprijine familia îndurerată o pot face printr-o donație în contul de mai jos:

👉🏻 RO40BTRLRONCRT0559622201

👉🏻 Nume beneficiar: Sasu Augustin-Dumitru

Dumnezeu să îl ierte! Condoleanțe familiei îndoliate! 🙏🏻”, se arată în postarea clubului sportiv.

În acest weekend va avea loc un moment de reculegere în memoria tânărului fotbalist.

„La jocurile de seniori din acest weekend, se va ține un moment de reculegere în memoria celui care a fost Ciprian Scrobotă. Dumnezeu să îl odihnească”, au transmis reprezentanții Asociației Județene de Fotbal Alba, conform alba24.ro.

Autorul recomandă:

Muzica lăutărească este în doliu. A murit REGELE clarinetului, Mieluță Bibescu

Radio România Actualități este în DOLIU. Jurnalista Simona Șerbănescu a încetat din viață

Lumea transporturilor din România este în DOLIU. A murit Titi Irimia, fost director general adjunct al CFR Călători

Sursă foto: Facebook