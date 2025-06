TRAGEDIE pe centura Aleșdului. Un copil de 5 ani a rămas orfan, după ce ambii părinți au murit într-un accident după ce s-au izbit de un autocar

Un accident cumplit a avut loc în județul Bihor, unde un copil de doar cinci ani și-a pierdut ambii părinți, după ce mașina în care se aflau s-a izbit violent de un autocar. Micuțul, rănit, a fost transportat de urgență la spital. Ceilalți pasageri din autocar au scăpat fără răni grave.

Accidentul s-a petrecut pe centura orașului Aleșd, în județul Bihor. Potrivit primelor informații, tatăl copilului, aflat la volanul autoturismului, ar fi pătruns pe contrasens, unde s-a ciocnit frontal cu un autocar.

În urma impactului devastator, atât șoferul, cât și soția acestuia – mama copilului – au murit pe loc, fiind găsiți încarcerați în autoturism.

„Când am ajuns, am găsit două persoane încarcerate. Le-am declarat decesul. Celelalte persoane implicate au fost evacuate și transportate la spital”, a declarat Samuel Bila, reprezentant al ISU Crișana.

Șoferul unei mașini care circula în zonă a relatat că a văzut autoturismul victimei încălcând linia continuă.

„L-am văzut pe domnul că a depășit linia continuă, am crezut că evită ceva. Am încercat să trag dreapta cât am putut, m-a acroșat în spate. M-am uitat în oglindă și am văzut că s-a oprit în autocar. Eu aveam 40-45 km/h, el undeva la 70-80 km/h”, a spus bărbatul.