Sărbătoarea Nașterii Domnului sau Crăciunul reușește, în fiecare an, să ne aducă mai aproape de ceea ce contează cu adevărat: credința și familia. În biserici răsună colindele și amintesc de pacea sfântă a nopții de 25 decembrie. În case, bucuria copiilor e molipsitoare, iar familia se reunește.

Părintele Gabriel Cazacu, preot paroh la Mănăstirea Cașin din București, a vorbit, pentru Gândul, despre cea mai înălțătoare sărbătoare a creștinismului. Iisus Hristos se naște pentru a ne mântui și a ne oferi bucuria vieții veșnice.

„Cu câteva zile înainte de sărbătoarea nașterii Domnului, stăpânirea romană făcea un recensământ al populației și toți erau obligați să se întoarcă în localitatea unde se născuseră. Așadar era o mișcare a populației în Țara Sfântă. Să nu uităm că era o stăpânire romană, deci ei erau sub această stăpânire.

Mântuitorul Iisus Hristos se naște dintr-o familie de oameni care au găsit har înaintea Bunului Dumnezeu și Fecioara Maria, o Fecioară curată, a fost binevestită de Arhanghelul Gavril. Noi știm de bunavestire și ei erau în această călătorie.

Simțind durerile facerii aproape, Maica Domnului a căutat împreună cu familia să se cazeze, însă toate toate casele de găzduire erau ocupate pentru că se efectua acest recensământ. N-au găsit să fie găzduiți decât undeva la marginea cetății Bethlehem, într-o peșteră, într-un grajd, cum am spune noi oamenii de astăzi, ca să înțelegem, în care erau adăpostite animale și în care s-au adăpostit și ei, familia sfântă.

Acolo știm ce se întâmplă în noaptea respectivă. O stea cu totul și cu totul strălucitoare traversează cerul, iar păstorii care erau împreună cu turmele la marginea cetății sunt surprinși de această strălucire neobișnuită a stelei și urmează, urmează acest traseu, știind și simțind că ceva cu adevărat special trebuia să se întâmple. Și, într-adevăr, steaua se oprește deasupra acestei peșteri în care ei intră și sunt primii care îl văd pe pruncul Iisus și pe Maica Sfântă.

Și imediat cerul se umple de îngeri care încep să vestească nașterea Domnului, spunând Slavă întru cei de sus, Lui Dumnezeu, și pe pământ pace între oameni. De aceea, astăzi cântăm colinde și vestim și noi Nașterea Domnului. Imediat însă, magii sunt dublați ca vizitatori de niște regi, niște magi importanți.

Aceștia trei aduc daruri, daruri sfinte, aur, tămâie și smirnă. De aceea noi facem daruri în luna decembrie, nu pentru că este o lună a cadourilor, ci pentru că este o lună în care noi îl ajutăm pe Pruncul Iisus cu darurile noastre pe care le putem oferi.

Unii aduc daruri materiale, alții aduc daruri spirituale, alții fac voluntariat, alții fac fapte bune. Fiecare dintre noi simțim că în această perioadă trebuie să facem ceva aparte. Vin la biserică, se spovedesc, se împărtășesc și trăiesc această bucurie specială, simțind că ceva se întâmplă nu doar în lumea noastră, nu doar în țara noastră, în tot cosmosul se întâmplă această minune”, a spus părintele paroh.

Slujba din ziua de Crăciun conține o rânduială complexă, structurată pe mai multe părți: Vecernia, Utrenia și Sfânta Liturghie.

„Slujba din ziua de Crăciun este o liturghie specială. Este o liturghie la care suntem așteptați să participăm cu toții și este liturghia care aduce acasă foarte multe categorii de români. În primul rând, la biserică vin cei obișnuiți, ai noștri, credincioși de zi cu zi.

După aceea vin cei care vin doar de Paști și de Crăciun, la sărbătorile mai mari de după aceea vin românii din străinătate, românii din diaspora, care vin acasă în vacanța de Crăciun și care-și însoțesc familia, familia extinsă, înțelegând că nu începem sărbătoarea Crăciunului, nu începem să mâncăm din cele de dulce și nici nu desfacem cadourile decât după ce am venit la sfânta biserică, ne-am spovedit, am luat anafura, am fost miruiți cu mirul de la biserică și ne întoarcem acasă și putem declara sărbătoarea deschisă. Deci Liturghia de Crăciun precede masa îmbelșugată cu toate roadele și cu toate cadourile, cu toată această sărbătoare frumoasă și preamărită”, a precizat părintele Gabriel Cazacu.

