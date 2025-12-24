Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Lumea lui Soroș e foarte puternică în continuare pe teritoriul Americii”

Serdaru Mihaela
24 dec. 2025, 23:00, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show din 24 decembrie 2025, analistul politic Dan Dungaciu a trasat o paralelă fascinantă între sosirea lui Donald Trump la Casa Albă și o adevărată revoluție politică. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu subliniază că oponenții lui Trump, deranjați și enervați de abordarea sa inovatoare și perturbatoare, fac tot posibil pentru a bloca succesul republicanilor în viitoarele alegeri locale și federale.

„Trump este o revoluție de fapt, pentru că el a zguduit foarte multe. Vă dați seama cam câți oameni au fost deranjați de venirea lui Trump și de schimbarea politicii lui. Și toți ăștia care sunt deranjați de schimbarea politicilor lui Trump, acum pun bețe în roate ca să nu câștige primari, ca să nu mai câștige un republican de tip J.D. Vance viitoarele alegeri. Asta e politica pe care o fac acești oameni” , spune analistul Dungaciu.

O altă temă fierbinte abordată de Dungaciu este rolul presei americane. Chiar și Fox News, considerată pro-Trump, ar urma linia dominantă în privința războiului din Ucraina, influențată de comentatori precum cei de la Institute for the Study of War

„Fox News despre războiul din Ucraina este identic cu ce exprimă CNN-ul” , spune Dan Dungaciu

În final, analistul pune sub semnul întrebării discursul despre extinderea NATO, în contextul în care strategia de securitate a SUA declară explicit că Alianța nu se va extinde.

„Deci puterea acestei rețele, lumii lui Soroș, dacă vreți în Statele Unite, este extrem de puternică în continuare. Cum vă imaginați că America nu reușește să-și impună perspectiva? Și mai îndrăznește cineva să vorbească de extinderea NATO” , conchide Dan Dungaciu

Cele mai noi