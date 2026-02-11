Prima pagină » Actualitate » Țările în care Ziua Îndrăgostiților „nu există”. Care sunt motivele pentru care sărbătoarea Sfântului Valentin este interzisă

Țările în care Ziua Îndrăgostiților „nu există”. Care sunt motivele pentru care sărbătoarea Sfântului Valentin este interzisă

11 feb. 2026, 17:39, Actualitate
Țările în care Ziua Îndrăgostiților

Sfântul Valentin este 0 sărbătoare care există încă din Evul Mediu, Ziua Îndrăgostiților – cunoscută și sub numele de Ziua Sfântului Valentin sau Sărbătoarea Sfântului Valentin – este în mare parte o sărbătoare creștină occidentală. Cu o istorie care datează până în epoca romanilor antici, această sărbătoare era foarte diferită de ceea ce cunoaștem și iubim astăzi, scrie Wedded Wonderland.

Deși Ziua Îndrăgostiților nu este o sărbătoare legală, 14 februarie este considerată o sărbătoare culturală și religioasă semnificativă a romantismului în Biserica Catolică. Pe de altă parte, o serie de țări estice sau preponderent islamnice aleg să nu sărbătorească Ziua Îndrăgostiților, nici măcar într-un mod comercial, preia Adevărul.

Având în vedere credințele religioase diferite, aceste 7 țări au interzis Ziua Îndrăgostiților.

Malaezia

Având în vedere că 61% din populația Malaeziei este musulmană practicantă, conceptul de Ziua Îndrăgostiților contravine legii islamice. Din 2005, autoritățile islamice au creat legea religioasă a fatwa, interzicând sărbătorirea Zilei Îndrăgostiților.

În 2011, poliția morală islamică (JAIS) a arestat 80 de cupluri musulmane pentru că au sărbătorit această zi. Ofițerii au percheziționat numeroase hoteluri din Selangor și Kuala Lumpur, declanșând o campanie și raiduri împotriva Zilei Îndrăgostiților.

Indonezia

Deși Ziua Îndrăgostiților este sărbătorită de mulți indonezieni, oficialii religioși și clericii își propun să interzică această sărbătoare. În ultimii ani au existat numeroase proteste, afirmând că Ziua Îndrăgostiților promovează sexul premarital ocazional și consumul de alcool, ambele fiind strict împotriva legii islamice.

În ciuda acestui fapt, Ziua Îndrăgostiților este de fapt populară în Jakarta, companiile dorind să profite de pe urma sărbătorilor.

Iran

În ultimii ani, autoritățile iraniene au încercat să interzică sărbătorile de Ziua Îndrăgostiților, numind sărbătoarea un „obicei occidental decadent” și amenințând magazinele și restaurantele cu urmărire penală dacă vând cadouri de Ziua Îndrăgostiților.

În ciuda acestui fapt, numeroase restaurante din Teheran au raportat că sunt complet ocupate, iar multe magazine au fost văzute vânzând ursuleți de pluș și ciocolată. Deoarece sfidează legea, localurile folosesc puncte de observație pentru a vedea dacă inspectorii sunt într-o patrulă de Ziua Îndrăgostiților.

India

Datorită revoluției sale independente față de imperiul britanic din 1947, guvernul indian a refuzat să susțină valorile și cultura occidentală.

În 2015, liderul partidului, Chandra Prakash Kaushik, a declarat pentru The Times of India : „Nu suntem împotriva iubirii, dar dacă un cuplu este îndrăgostit, atunci trebuie să se căsătorească… dacă nu sunt siguri, nu ar trebui să minimalizeze iubirea umblând în mod deschis împreună.”

Pakistan

Această țară a fost supusă la numeroase revolte în jurul sărbătorii Zilei Îndrăgostiților. În 2014, două universități din Peshawar și Pakistan s-au confruntat cu convingerile celeilalte cu privire la ideologia Zilei Îndrăgostiților în ochii legii islamice.

Studenții au aruncat cu pietre unii în alții, ceea ce a dus în cele din urmă la împușcături trase din ambele părți, rănind trei elevi.

Pe 7 februarie 2018, Înalta Curte din Islamabad a interzis Ziua Îndrăgostiților, susținând că ziua este un import cultural din Occident și „împotriva învățăturilor islamului”.

Arabia Saudită

În Arabia Saudită, este tabu să arăți manifestări publice de afecțiune, așa că conceptul de Ziua Îndrăgostiților nu coincide cu ideologiile acestei țări.

Sărbătorirea acestei sărbători ar putea duce la pedepse severe. În 2014, cinci cetățeni saudiți au fost condamnați la 39 de ani de închisoare și 4.500 de lovituri cu nuiaua, după ce au fost găsiți dansând cu șase femei cu care nu erau căsătoriți de Ziua Îndrăgostiților.

Deși puteți cumpăra cadouri cu tematică de dragoste în orice altă zi, trandafirii roșii și alte articole legate de dragoste sunt strict interzise de Ziua Îndrăgostiților, inclusiv hainele roșii.

Rusia

Tehnic vorbind, Rusia sărbătorește într-adevăr un tip de Ziua Îndrăgostiților, dar este foarte diferită de sărbătoarea tradițională. Pe 8 martie, rușii sărbătoresc Ziua Internațională a Femeii în același mod în care culturile occidentale sărbătoresc Ziua Îndrăgostiților.

A-și oferi reciproc flori și ciocolată este foarte obișnuit în această zi, la fel ca și așteptarea ca soții și iubiții să gătească și să facă și curățenie, permițându-le femeilor să aibă o zi întreagă de odihnă.

În loc să sărbătorească Ziua Îndrăgostiților datorită unui sfânt, Rusia alege să celebreze dragostea pentru femeile sale, aducând un omagiu femeilor din întreaga lume și drepturilor egale.

