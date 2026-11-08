Trei soldați au murit și alți 16 au fost răniți după un atac cu atac cu drone asupra unei baze militare din Columbia

Un atac cu drone asupra unei baze militare din nordul Columbiei s-a soldat cu moartea a trei soldați și rănirea a cel puțin 16 persoane, au anunțat forțele armate ale țării.

Armata columbiană a precizat, într-un comunicat transmis sâmbătă, că atacul a vizat o bază din Santa Rosa del Sur, un orășel situat la poalele lanțului muntos San Lucas. Autoritățile nu au anunțat cine se află în spatele atacului, cel mai recent dintr-o serie de acțiuni împotriva forțelor de securitate, în contextul intensificării violențelor în zonele rurale ale țării, notează Al Jazeera.

Regiunea este bogată în zăcăminte de aur și a fost mult timp disputată de grupări armate rebele, printre care Clanul Golfului, Armata de Eliberare Națională (ELN) și grupări mai mici conduse de foști membri ai Forțelor Armate Revoluționare ale Columbiei (FARC).

Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată nori de fum ridicându-se deasupra bazei după trei explozii, în timp ce soldații se adăpostesc în spatele unor fortificații construite din saci cu nisip.

„Cei care se află în spatele acestui atac nu vor avea unde să se ascundă. Fiecare atac împotriva soldaților noștri ne întărește hotărârea de a apăra Columbia”, a scris președintele Abelardo de la Espriella pe platforma X.

Violențele se intensifică în Columbia

Violențele s-au intensificat în mai multe regiuni rurale de când conservatorul Abelardo de la Espriella a preluat funcția de președinte, în luna august.

Președintele a anulat negocierile de pace cu grupările rebele și a adoptat o abordare mai dură, care include intensificarea atacurilor aeriene, desfășurarea unui număr mai mare de militari în anumite orașe și înființarea unor forțe operative comune pentru protejarea infrastructurii strategice, precum o conductă petrolieră care leagă coasta Caraibelor de centrul Columbiei.

Guvernul condus de De la Espriella susține că grupările armate au profitat de acordurile de încetare a focului încheiate de administrația precedentă pentru a-și consolida controlul asupra zonelor rurale, unde percep taxe de la întreprinderile locale și obțin profituri din traficul de droguri.

Unele dintre aceste grupări au răspuns prin intensificarea atacurilor împotriva forțelor armate columbiene.

Săptămâna trecută, o bază militară din provincia Tolima a fost atacată cu proiectile improvizate din butelii de gaz. Patru civili au fost uciși, printre care și un bebeluș de două luni.

Polițiștii din orașul de frontieră Cúcuta au fost, de asemenea, ținta mai multor atacuri cu bombe detonate de la distanță.

Potrivit ACLED, o organizație care monitorizează conflictele armate, forțele statului și grupările armate ilegale au efectuat 34 de atacuri cu bombe sau explozibili în Columbia în cele patru săptămâni încheiate la 16 octombrie. Numărul reprezintă o creștere de 9% față de media perioadelor similare de patru săptămâni din anul precedent.

Acordul de pace încheiat în 2016 cu FARC a dus la demobilizarea a peste 14.000 de combatanți. Cu toate acestea, grupări mai mici au început ulterior să lupte pentru controlul teritoriilor deținute anterior de rebeli.