Prima pagină » Actualitate » Trei soldați au murit și alți 16 au fost răniți după un atac cu atac cu drone asupra unei baze militare din Columbia

Trei soldați au murit și alți 16 au fost răniți după un atac cu atac cu drone asupra unei baze militare din Columbia

Elena Popescu
Trei soldați au murit și alți 16 au fost răniți după un atac cu atac cu drone asupra unei baze militare din Columbia
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un atac cu drone asupra unei baze militare din nordul Columbiei s-a soldat cu moartea a trei soldați și rănirea a cel puțin 16 persoane, au anunțat forțele armate ale țării.

Armata columbiană a precizat, într-un comunicat transmis sâmbătă, că atacul a vizat o bază din Santa Rosa del Sur, un orășel situat la poalele lanțului muntos San Lucas. Autoritățile nu au anunțat cine se află în spatele atacului, cel mai recent dintr-o serie de acțiuni împotriva forțelor de securitate, în contextul intensificării violențelor în zonele rurale ale țării, notează Al Jazeera.

Regiunea este bogată în zăcăminte de aur și a fost mult timp disputată de grupări armate rebele, printre care Clanul Golfului, Armata de Eliberare Națională (ELN) și grupări mai mici conduse de foști membri ai Forțelor Armate Revoluționare ale Columbiei (FARC).

Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată nori de fum ridicându-se deasupra bazei după trei explozii, în timp ce soldații se adăpostesc în spatele unor fortificații construite din saci cu nisip.

„Cei care se află în spatele acestui atac  nu vor avea unde să se ascundă. Fiecare atac împotriva soldaților noștri ne întărește hotărârea de a apăra Columbia”, a scris președintele Abelardo de la Espriella pe platforma X.

Violențele se intensifică în Columbia

Violențele s-au intensificat în mai multe regiuni rurale de când conservatorul Abelardo de la Espriella a preluat funcția de președinte, în luna august.

Președintele a anulat negocierile de pace cu grupările rebele și a adoptat o abordare mai dură, care include intensificarea atacurilor aeriene, desfășurarea unui număr mai mare de militari în anumite orașe și înființarea unor forțe operative comune pentru protejarea infrastructurii strategice, precum o conductă petrolieră care leagă coasta Caraibelor de centrul Columbiei.

Guvernul condus de De la Espriella susține că grupările armate au profitat de acordurile de încetare a focului încheiate de administrația precedentă pentru a-și consolida controlul asupra zonelor rurale, unde percep taxe de la întreprinderile locale și obțin profituri din traficul de droguri.

Unele dintre aceste grupări au răspuns prin intensificarea atacurilor împotriva forțelor armate columbiene.

Săptămâna trecută, o bază militară din provincia Tolima a fost atacată cu proiectile improvizate din butelii de gaz. Patru civili au fost uciși, printre care și un bebeluș de două luni.

Polițiștii din orașul de frontieră Cúcuta au fost, de asemenea, ținta mai multor atacuri cu bombe detonate de la distanță.

Potrivit ACLED, o organizație care monitorizează conflictele armate, forțele statului și grupările armate ilegale au efectuat 34 de atacuri cu bombe sau explozibili în Columbia în cele patru săptămâni încheiate la 16 octombrie. Numărul reprezintă o creștere de 9% față de media perioadelor similare de patru săptămâni din anul precedent.

Acordul de pace încheiat în 2016 cu FARC a dus la demobilizarea a peste 14.000 de combatanți. Cu toate acestea, grupări mai mici au început ulterior să lupte pentru controlul teritoriilor deținute anterior de rebeli.

Articol editat de un jurnalist în care au fost folosite texte traduse cu AI.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

RELIGIESfinții Mihail și Gavriil, sărbătoriți pe 8 noiembrie. Cui spunem ”La mulți ani” astăzi
08:56
Sfinții Mihail și Gavriil, sărbătoriți pe 8 noiembrie. Cui spunem ”La mulți ani” astăzi
FLASH NEWSAlexandru Rogobete, după ce a vizitat spitalele din Cluj: ”Am văzut ce funcționează și ce trebuie schimbat”
08:23
Alexandru Rogobete, după ce a vizitat spitalele din Cluj: ”Am văzut ce funcționează și ce trebuie schimbat”
FLASH NEWSNoi detalii despre atacatorul din Cracovia, care a ucis șase oameni. Avea convingeri ultranaționaliste și deținea legal arme de foc
07:50
Noi detalii despre atacatorul din Cracovia, care a ucis șase oameni. Avea convingeri ultranaționaliste și deținea legal arme de foc
ACTUALITATE8 Noiembrie, calendarul zilei: Se nasc Nicolae Paulescu și Alain Delon. Wilhelm Conrad Röntgen descoperă razele X
07:15
8 Noiembrie, calendarul zilei: Se nasc Nicolae Paulescu și Alain Delon. Wilhelm Conrad Röntgen descoperă razele X
STUDIUCopiii care consumă multe alimente ultraprocesate prezintă o reacție cerebrală îngrijorătoare, potrivit unui nou studiu
07:00
Copiii care consumă multe alimente ultraprocesate prezintă o reacție cerebrală îngrijorătoare, potrivit unui nou studiu
ȘTIINȚĂNou vaccin experimental împotriva cancerului pancreatic. Aproape toți pacienții au dezvoltat un răspuns imunitar
06:45
Nou vaccin experimental împotriva cancerului pancreatic. Aproape toți pacienții au dezvoltat un răspuns imunitar
Mediafax
DEFICIT de 7 miliarde de euro în NATO înaintea iernii! Livrările de arme către Ucraina, în pericol
Digi24
Perturbare majoră și neobișnuit de timpurie a vortexului polar. Ce anunță meteorologii pentru vremea din Europa
Cancan.ro
WOW! Câți bani ar fi primit Gabriella, de la Antena 1, pentru că a făcut amor cu Prințul Marco? Ispitele ar avea primă de obiectiv
Prosport.ro
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
Adevarul
Primăria unde consilierii locali au fost declarați persoane fără venituri. Cum au ajuns să facă „muncă în folosul comunității”
Mediafax
„Blestem ziua în care am venit în România”. Ce AVERTISMENTE îi dau italienii din țara noastră unui conațional
Click
Nuntă de lux pentru Pescobar! Piscină în mijlocul sălii, decor spectaculos și imagini de la petrecerea cu sute de invitați
Digi24
„Cea mai mare bogăție naturală pe care o avem”. Dan Dinu dezvăluie provocările și surprizele documentarului „Delta Sălbatică”
Cancan.ro
Ce s-a întâmplat cu relația dintre Claudia Ion și Eduard Vlădescu după conflictul din club? Am aflat tot adevărul
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Astronomii sunt uimiți de o structură incredibil de lungă dintr-un sistem stelar din apropiere
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
DESCOPERIRICercetătorii au descrifrat un manuscris vechi de 1.600 de ani despre Învierea lui Hristos. Ce scrie pe fragmentul care măsoară doar 5 pe 7,5 centimetri
08:00
Cercetătorii au descrifrat un manuscris vechi de 1.600 de ani despre Învierea lui Hristos. Ce scrie pe fragmentul care măsoară doar 5 pe 7,5 centimetri
DECLARAȚII EXCLUSIVERețelele sociale și manipularea emoțională a copiilor. Prof. Cristian Jura explică situația din România și motivele pentru care Facebook, Instagram, YouTube și TikTok vor fi obligate să schimbe regulile
08:00
Rețelele sociale și manipularea emoțională a copiilor. Prof. Cristian Jura explică situația din România și motivele pentru care Facebook, Instagram, YouTube și TikTok vor fi obligate să schimbe regulile
ALEGERICandidatul socialist la președinția Franței, Jean-Luc Melenchon, și-a lansat campania electorală: „Trebuie să schimbăm totul – de la salarii la vârsta de pensionare”
07:27
Candidatul socialist la președinția Franței, Jean-Luc Melenchon, și-a lansat campania electorală: „Trebuie să schimbăm totul – de la salarii la vârsta de pensionare”
HOROSCOP2027 va fi Anul Caprei de Foc. Ce impact ar putea avea asupra lumii
06:27
2027 va fi Anul Caprei de Foc. Ce impact ar putea avea asupra lumii
INEDITVeselă de lux de acum 2.100 de ani, descoperită pe o epavă din Marea Mediterană. S-a păstrat ca nouă până în zilele noastre. Cum era ambalată
06:15
Veselă de lux de acum 2.100 de ani, descoperită pe o epavă din Marea Mediterană. S-a păstrat ca nouă până în zilele noastre. Cum era ambalată
INEDITPatru elevi din Galați construiesc laboratorul viitorului. Echipa HELIO AEGIS ar putea anticipa poziția Soarelui și detecta nivelul de radiație solară. Ce aplicații practice au invențiile elevilor
06:15
Patru elevi din Galați construiesc laboratorul viitorului. Echipa HELIO AEGIS ar putea anticipa poziția Soarelui și detecta nivelul de radiație solară. Ce aplicații practice au invențiile elevilor

Cele mai noi

Trimite acest link pe