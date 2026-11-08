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Cu cât ar trebui să crească pensiile de la 1 ianuarie 2027, dacă Guvernul Niculescu și-ar respecta promisiunea. Gândul prezintă formula completă de calcul

Flavius Niculescu
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Prim-ministrul Luca Niculescu a fost întrebat sâmbătă, 7 noiembrie, în timpul vizitei pe care a efecutat-o la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, unde Reactorul 1 a reînceput să producă Energie, în ce stadiu se află negocierile pentru indexarea pensiilor – măsură prevăzută în programul său de guvernare – și când va fi confirmat procentul exact prin care acestea vor fi majorate. Premierul a explicat că „discuțiile avansează”, însă că cifra va fi anunțată abia în momentul în care Guvernul său va elabora bugetul pentru anul 2027. Adică „peste aproximativ o lună”, așa cum spune șeful Executivului. Gândul a calculat, în baza formulei prevăzute de lege, care este procentul cu care pensiile ar trebui să crească de la data de 1 ianuarie, în cazul în care Guvernul Niculescu aplică integral formula de indexare. Cifra exactă, obținută pe baza indicatorilor economici prevăzuți de lege, este de 7,67%.

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De altfel, premierul a declarat marți, 3 noiembrie, la TVR, faptul că va exista o indexare a pensiilor, cel mai probabil de la 1 ianuarie 2027, întrucât „nu își imaginează ca, după doi ani, să nu existe o mărire a pensiilor”.

Declarația lui Luca Niculescu a fost dublată de ministrul Muncii, Florin Manole, care, două zile mai târziu, a confirmat că pensiile vor crește „cu certitudine” în noul an și că procentul aproximativ pe care îl va propune către ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ar fi de 7,3%.

Ministrul Muncii, Florin Manole | Sursa foto: Mediafax

Cum se calculează procentul de 7,67%, prin care este posibil să fie indexate pensiile de la 1 ianuarie 2027

Actul normativ care stă la baza formulei de calcul pentru indexarea pensiilor este articolul 84 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Mai exact, alineatul (3) stabilește formula de indexare, iar alineatul (7) introduce o limitare suplimentară a procentului.

Practic, valoarea punctului de referință se majorează anual cu ajutorul a doi indicatori economici. Este vorba de rata medie anuală a inflației, respectiv un procent de 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

Matematic, formula este următoarea: Procentul de indexare = Rata medie anuală a inflației + 50% × Creșterea reală a salariului mediu brut.

Pentru indexarea de la 1 ianuarie 2027, trebuie folosită inflația medie aferentă anului trecut și indicatorul de creștere nominală a salariului mediu brut în 2025, cifre confirmate de reprezentanții Institutului Național de Statistică (INS):

  • Inflația medie anuală în 2025: 7,3%
  • Creșterea nominală a salariului mediu brut în 2025: 8,1%
  • Creșterea reală a salariului mediu brut (calculată în baza raportului dintre inflație și creșterea nominală): 0,75%

Conform legii pensiilor, jumătate din creșterea reală a salariului mediu brut este obținută prin formula 50% × 0,75% = 0,375%.

Ultimul pas îl reprezintă adunarea acestui procent cu cel al ratei medii a inflației anuale din 2025. Așadar, valoarea punctului de referință este 7,3% + 0,375% = 7,675%.

Articolul 84 din Lege mai prevede că majorarea pensiilor nu poate depăși procentul de creștere a veniturilor din contribuțiile de asigurări sociale (CAS) la buget sau rata medie anuală a inflației din ultimii doi ani. 

Prim-ministrul Luca Niculescu | Sursa foto: Facebook

Cum arată majorările în bani ale pensiilor din România, dacă Guvernul folosește procentul de 7,67%

Dacă procentul de 7,67%, calculat prin formulele de mai sus, va fi folosit de Guvernul Niculescu pentru majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027, pensionarii vor primi mai mulți bani în funcție de valoarea actuală a pensiei de care beneficiază. Iată posibilele majorări:

  • (pensie actuală) 1.500 lei + (creștere lunară de 7,67%) 115,09 lei = 1.615,09 lei
  • 2.000 lei + 153,46 lei = 2.153,46 lei
  • 2.500 lei + 191,82 lei = 2.691,82 lei
  • 3.000 lei + 230,18 lei = 3.230,18 lei
  • 3.500 lei + 268,55 lei = 3.768,55 lei
  • 4.000 lei + 306,91 lei = 4.306,91 lei
  • 4.500 lei + 345,15 lei = 4,845,15 lei
  • 5.000 lei + 383,64 lei = 5.383,64 lei

Prim-ministrul Luca Niculescu | Sursa foto: Mediafax

Luca Niculescu: „Vom ști cu exactitate procentul când elaborăm bugetul, deci în aproximativ o lună”

Întrebat în ce stadiu se află negocierile pentru indexarea pensiilor, premierul României a explicat că „discuțiile avansează” și că procentul cu care vor fi majorate acestea va fi anunțat abia în momentul în care Guvernul său va elabora bugetul pentru următorul an.

„Discuțiile avansează. După cum știți, ministrul Finanțelor va prezenta un raport privind situția fiscal-bugetară a țării. Vom ști cu exactitate procentul în momentul în care elaborăm bugetul, deci în aproximativ o lună, aș spune”, a declarat Luca Niculescu în timpul vizitei la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă.

Prim-ministrul Luca Niculescu și ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță | Sursa foto: Facebook

Indexarea pensiilor, o măsură prevăzută în programul de guvernare propus de Luca Niculescu și votat în Parlament

În programul de guvernare propus de Luca Niculescu și votat în Parlament împreună cu lista de miniștri, este prezentată specific măsura de indexare a pensiilor, odată cu intrarea în noul an.

Documentul oficial nu fixează un procent de indexare, întrucât acesta trebuie calculat în parametrii prevăzuți de situația fiscal-bugetară.

În schimb, programul de guvernare menționează că, în vederea indexării pensiilor, va fi respectată sustenabilitatea sistemului public de pensii și nu va fi periclitată reducerea deficitului bugetar sau a datoriei publice.

„Începând cu 2027, asigurăm indexarea pensiilor, pentru protejarea puterii de cumpărare și respectarea contribuției celor care au muncit. Urmărim ca veniturile pensionarilor țină pasul cu evoluția costului vieții”, este specificat în programul de guvernare al Executivului condus de Luca Niculescu. 

Este de precizat și faptul că valoarea punctului de referință a rămas fixat la 81 de lei atât în 2025, cât și în 2026, prin derogări adoptate de Guvern. Legislația în vigoare prevede că formula de indexare de la articolul 84 din Legea nr. 360/2023 va continua să fie aplică de la data de 1 ianuarie 2027.

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