Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat marți că SUA vor ajuta doar aliații care își consolidează sistemul de apărare. În timpul audierii sale în fața Congresului de miercuri, pe un ton agresiv, șeful Pentagonului a solicitat un buget record de 1,5 trilioane de dolari pentru apărare, pe anul fiscal 2027.

„Aliații model care iau măsuri, precum Israelul, Coreea de Sud, Polonia, Finlanda, statele baltice și altele, vor avea favorurile noastre speciale”, a subliniat Hegseth în fața Comisiei pentru Forțe Armate din Cameră.

„Aliații care nu o fac – aliații care continuă să nu își îndeplinească datoria față de apărarea colectivă – se vor confrunta cu consecințe”, a amenințat el.

Secretarul Apărării al SUA a menționat că „apreciază oportunitatea” de a depune mărturie în sprijinul solicitării lui Trump de a stabili un buget de apărare de 1,5 trilioane de dolari pentru anul fiscal 2027.

„Solicitarea bugetară a președintelui reflectă urgența momentului”, a declarat Pete Hegseth.

Hegseth a susținut că solicitarea record a Pentagonului pentru un buget ar menține „cea mai puternică și capabilă armată din lume, în timp ce ne confruntăm cu un mediu complex de amenințări în mai multe teatre de război”.

„Reconstruim o armată de care poporul american poate fi mândru”, a spus el.

Apărând solicitarea Casei Albe de creștere a bugetului de apărare, Hegseth a spus că Trump își propune să readucă baza industrială de apărare a SUA „la un nivel de război”.

În ceea ce privește Iranul , el a comentat că „cea mai mare provocare, cel mai mare adversar cu care ne confruntăm în acest moment sunt cuvintele nechibzuite, greșite și defetiste ale democraților din Congres și ale unor republicani. Două luni de… vă reamintesc, două luni de conflict. Ca să nu mai vorbim de cât timp suntem în Irak, de cât timp suntem în Afganistan, de cât timp suntem în Vietnam”.

„După două luni de luptă existențială pentru siguranța poporului american: Iranul nu poate avea o bombă nucleară. Suntem mândri de acest efort.”