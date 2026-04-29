Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat, la Bruxelles, că conflictele din Orientul Mijlociu și Africa vor genera noi valuri migratorii care ar putea schimba semnificativ structura Uniunii Europene.
Rareș Bogdan a subliniat faptul că mulți dintre imigranți nu respectă obiceiurile creștine și că au o atitudine sfidătoare și lipsită de respect. În plus, europarlamentarul a declarat că Uniunea Europeană a ales să „îi supere pe creștini” în favoarea acestora. Totodată, Rareș Bogdan a subliniat importanța valorilor creștine în identitatea Europei, afirmând că acestea trebuie păstrate.
„Conflictele din Orientul Mijlociu și Africa vor alimenta noi valuri migratorii, care vor schimbă și mai dramatic arhitectura Uniunii. Aici ne-a adus lăcomia, dorința de a avea forță de muncă ieftină. Dacă ar fi venit din altă galaxie și ar fi muncit la pret redus am fi primit forta de munca si de acolo. Fără să facem distincție între migrație și invazie.
Friedrich Merz încearcă să calmeze tensiunile cu Trump. Cum explică poziția critică față de Washington din ultimele săptămâni
Actorul premiat cu Oscar, Cuba Gooding Jr., a venit în România pentru a vizita șantierul viitoarei Clinici de Psihiatrie Pediatrică de la Obregia