Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat, la Bruxelles, că conflictele din Orientul Mijlociu și Africa vor genera noi valuri migratorii care ar putea schimba semnificativ structura Uniunii Europene.

Rareș Bogdan a subliniat faptul că mulți dintre imigranți nu respectă obiceiurile creștine și că au o atitudine sfidătoare și lipsită de respect. În plus, europarlamentarul a declarat că Uniunea Europeană a ales să „îi supere pe creștini” în favoarea acestora. Totodată, Rareș Bogdan a subliniat importanța valorilor creștine în identitatea Europei, afirmând că acestea trebuie păstrate.

„Conflictele din Orientul Mijlociu și Africa vor alimenta noi valuri migratorii, care vor schimbă și mai dramatic arhitectura Uniunii. Aici ne-a adus lăcomia, dorința de a avea forță de muncă ieftină. Dacă ar fi venit din altă galaxie și ar fi muncit la pret redus am fi primit forta de munca si de acolo. Fără să facem distincție între migrație și invazie.

Mulți s-au integrat greu, n-au acceptat obiceiurile noastre de creștini. Nu ne respectă, ne sfidează. Când te primește cineva în casă, nu muți mobila, nu umbli la frigider, nu bați gazda. Nu încerci să schimbi regulile, nu dai peste cap valorile.

Însă după mult lobby, alimentat de inamicii Europei dar si de aberatii Political correctness excesive impuse din interior, Uniunea a schimbat legile, să nu-i supere. A ales să-i supere pe creștini, care după ora 21 ezită să iasă din case. Am ajuns sa privim neputinciosi cum fortele extremiste de dreapta cresc periculos ca o consecinta la politicile incluzive duse la absurd.

Nu vom rezolva noi criza carburanților, dar în al 12-lea ceas, poate ne amintim cine suntem. Cei care ne sunt prieteni și nu ne vor dispăruți sunt bineveniți! Dar acest continent este și trebuie să rămână creștin! Ne-am apărat sute de ani și ne-am închinat lui Isus Hristos, doar lui Isus Hristos si Fecioarei Maria.

a declarat Rareș Bogdan. Sa ne amintim zi de zi si sa spunem ca Uniunea Europeana sta asemeni unei imense cupole pe turlele tuturor bisericilor crestine din Europa. Doamne ajută!”,

