Rareș Bogdan, critici dure la adresa politicilor UE privind imigranții: „Uniunea a schimbat legile, să nu-i supere. A ales să-i supere pe creștini”
Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat, la Bruxelles, că conflictele din Orientul Mijlociu și Africa vor genera noi valuri migratorii care ar putea schimba semnificativ structura Uniunii Europene.

Rareș Bogdan a subliniat faptul că mulți dintre imigranți nu respectă obiceiurile creștine și că au o atitudine sfidătoare și lipsită de respect. În plus, europarlamentarul a declarat că Uniunea Europeană a ales să „îi supere pe creștini” în favoarea acestora. Totodată, Rareș Bogdan a subliniat importanța valorilor creștine în identitatea Europei, afirmând că acestea trebuie păstrate.

„Conflictele din Orientul Mijlociu și Africa vor alimenta noi valuri migratorii, care vor schimbă și mai dramatic arhitectura Uniunii. Aici ne-a adus lăcomia, dorința de a avea forță de muncă ieftină. Dacă ar fi venit din altă galaxie și ar fi muncit la pret redus am fi primit forta de munca si de acolo. Fără să facem distincție între migrație și invazie.

Mulți s-au integrat greu, n-au acceptat obiceiurile noastre de creștini. Nu ne respectă, ne sfidează. Când te primește cineva în casă, nu muți mobila, nu umbli la frigider, nu bați gazda. Nu încerci să schimbi regulile, nu dai peste cap valorile.
Însă după mult lobby, alimentat de inamicii Europei dar si de aberatii Political correctness excesive impuse din interior, Uniunea a schimbat legile, să nu-i supere. A ales să-i supere pe creștini, care după ora 21 ezită să iasă din case. Am ajuns sa privim neputinciosi cum fortele extremiste de dreapta cresc periculos ca o consecinta la politicile incluzive duse la absurd.
Nu vom rezolva noi criza carburanților, dar în al 12-lea ceas, poate ne amintim cine suntem. Cei care ne sunt prieteni și nu ne vor dispăruți sunt bineveniți! Dar acest continent este și trebuie să rămână creștin! Ne-am apărat sute de ani și ne-am închinat lui Isus Hristos, doar lui Isus Hristos si Fecioarei Maria.
Sa ne amintim zi de zi si sa spunem ca Uniunea Europeana sta asemeni unei imense cupole pe turlele tuturor bisericilor crestine din Europa. Doamne ajută!”, a declarat Rareș Bogdan.

Friedrich Merz încearcă să calmeze tensiunile cu Trump. Cum explică poziția critică față de Washington din ultimele săptămâni

Actorul premiat cu Oscar, Cuba Gooding Jr., a venit în România pentru a vizita șantierul viitoarei Clinici de Psihiatrie Pediatrică de la Obregia

FLASH NEWS PNL lansează un nou atac, după moțiunea împotriva lui Bolojan. Acuză PSD-ul de elaborarea unui proiect de lege pentru companii private
18:23
PNL lansează un nou atac, după moțiunea împotriva lui Bolojan. Acuză PSD-ul de elaborarea unui proiect de lege pentru companii private
LIVE UPDATE 🚨 Guvernul condus de Bolojan se reunește astăzi în prima ședință după demisiile PSD. Consiliul Legislativ nu dă aviz pe cumulul pensie-salariu
18:07
🚨 Guvernul condus de Bolojan se reunește astăzi în prima ședință după demisiile PSD. Consiliul Legislativ nu dă aviz pe cumulul pensie-salariu
FLASH NEWS Radu Miruță, interimar la Ministerul Transporturilor, cere demiterea directorului general al Metrorex
17:55
Radu Miruță, interimar la Ministerul Transporturilor, cere demiterea directorului general al Metrorex
VIDEO Kelemen Hunor: „Am încercat să înţeleg ce face PSD. N-am înţeles”
17:16
Kelemen Hunor: „Am încercat să înţeleg ce face PSD. N-am înţeles”
CONTROVERSĂ Radu Miruță, show de imagine: A semnat în conferința de presă anularea scumpirii biletelor de metrou
16:25
Radu Miruță, show de imagine: A semnat în conferința de presă anularea scumpirii biletelor de metrou
VIDEO George Simion: „Noi susținem ca dnul. Georgescu să nu mai fie hăituit în anchete și să fie în funcții de conducere”
16:13
George Simion: „Noi susținem ca dnul. Georgescu să nu mai fie hăituit în anchete și să fie în funcții de conducere”
Mediafax
Se pregătește mazilirea lui Bolojan în PNL? Lider UDMR: Guvernul pică
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Cancan.ro
Soțul Valentinei din Vâlcea, răpus de durere, după moartea soției lui: 'Nu pot să stau în picioare. Mâine o înmormântez” 😢
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
BNR va propune autorităților o nouă strategie pentru recuperarea tezaurului de la Moscova
Mediafax
O țară arabă se schimbă din temelii. Natalitatea a scăzut, divorțurile cresc
Click
Războiul declarațiilor! Replica lui Alexandru Ciucu pentru Alina Sorescu: „Orice le-ai spune, copiii mă vor iubi toată viața!” Câți bani plătește lunar pensie alimentară?
Digi24
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
Cancan.ro
Anticiclonul din Groenlanda ajunge în România. Temperaturile scad până la limita înghețului
Ce se întâmplă doctore
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Vogue vine oficial în România! Revista iconică se lansează în 2027 și promite să ducă moda românească pe scena globală
APĂRARE Pete Hegseth vrea 1,5 trilioane $ pentru apărare în 2027: Ducem un război existențial cu Iran. Aliații care nu ne ajută se vor confrunta cu consecințe
18:10
Pete Hegseth vrea 1,5 trilioane $ pentru apărare în 2027: Ducem un război existențial cu Iran. Aliații care nu ne ajută se vor confrunta cu consecințe
POLITICĂ De la conducerea a două ministere, Diana Buzoianu acuză PSD că a adus AUR la putere
18:10
De la conducerea a două ministere, Diana Buzoianu acuză PSD că a adus AUR la putere
FLASH NEWS Benjamin Netanyahu plănuiește o nouă vizită la Washington în săptămânile următoare. Pe agenda discuțiilor se află războiul din Liban și Iran
18:08
Benjamin Netanyahu plănuiește o nouă vizită la Washington în săptămânile următoare. Pe agenda discuțiilor se află războiul din Liban și Iran
SPORT Mesaj dur pentru ministrul Radu Miruță de la fostele glorii din handbal care au reprezentat Steaua: „S-a promovat mediocritatea”
18:03
Mesaj dur pentru ministrul Radu Miruță de la fostele glorii din handbal care au reprezentat Steaua: „S-a promovat mediocritatea”
INEDIT Actorul premiat cu Oscar, Cuba Gooding Jr., a venit în România pentru a vizita șantierul viitoarei Clinici de Psihiatrie Pediatrică de la Obregia
17:48
Actorul premiat cu Oscar, Cuba Gooding Jr., a venit în România pentru a vizita șantierul viitoarei Clinici de Psihiatrie Pediatrică de la Obregia
ACTUALITATE Trenuri suspendate între Timișoara și Arad, în iunie. Pasagerii vor fi transportați cu autocare
17:43
Trenuri suspendate între Timișoara și Arad, în iunie. Pasagerii vor fi transportați cu autocare

Cele mai noi

Trimite acest link pe