Actorul premiat cu Oscar, Cuba Gooding Jr., a venit în România pentru a vizita șantierul viitoarei Clinici de Psihiatrie Pediatrică de la Obregia

Actorul american premiat cu Oscar, Cuba Gooding Jr., a vizitat șantierul viitoarei Clinici de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, alăturându-se demersului inițiat de Codin Maticiuc și susținut de Fundația Metropolis, într-un efort de a atrage sprijin internațional pentru proiect.

Cuba Gooding Jr., vizită cu miză reală pentru sănătatea mintală a copiilor

Actorul Cuba Gooding Jr., câștigător al Premiului Oscar, a ajuns la București pentru a vedea stadiul lucrărilor la viitoarea Clinică de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia”. Acesta a fost însoțit de Codin Maticiuc, fondatorul inițiativei „Spitale Publice din Bani Privați”, și de Eduard Irimia, co-fondator și președinte al I Success Awards.

Actorul american s-a alăturat cauzei susținute de Fundația Metropolis, marcând un moment important pentru proiect, confirmând interesul și sprijinul internațional pentru una dintre cele mai importante inițiative dedicate sănătății mintale a copiilor din România.

„Apreciez enorm această vizită a domnului Cuba Gooding Jr. Mă simt profund onorat. Sunt un fan imens, imens. Îl cunosc de vreo 10-11 ani. Ne-am întâlnit de câteva ori în Miami. Apreciez enorm vizita lui pentru că încercăm să construim aici un spital pediatric, un spital de psihiatrie pediatrică care costă 16,5 milioane de euro și avem doar șase milioane, așa că orice fel de sensibilizare, orice fel de interes, orice fel de ajutor este profund apreciat, așa că vă mulțumesc că ați venit. Vă mulțumesc. Gesturile dumneavoastră sunt uimitoare, faptul că sunteți aici și ne sprijiniți.

De asemenea, aș dori să subliniez că tot ce s-a realizat aici se datorează bunului meu prieten Eddie. A fost o gală în care toate lucrurile au fost puse în mișcare”, a spus Codin Maticiuc.

„Sunt aici pentru a arunca puțină lumină asupra acestui proiect”

Proiectul dezvoltat de Fundația Metropolis a fost premiat anul trecut la gala I Success Awards de la Dubai, moment care a adus inițiativa în atenția unei comunități internaționale. Vizita lui Cuba Gooding Jr. consolidează această recunoaștere și o transformă într-un angajament concret.

„Este o onoare să fiu aici, în București, România. Ultima dată când am fost aici a fost împreună cu Dolph Lundgren, pentru a filma un film intitulat „One in the Chamber”, în 2011.

Am văzut latura umană a oamenilor, tineri și bătrâni. Am văzut cetățenii României ca fiind deschiși și calzi, prietenoși. Și noi nu suntem nimic fără viitorul nostru. Așa că, atunci când am auzit că el construia asta și că a strâns aproape 4 milioane de dolari, dar avea nevoie de 16 milioane. Am spus: „Păi, arată-mi banii”. „Arată-mi banii, dragă”. De aceea sunt aici, pentru a arunca puțină lumină asupra acestui proiect și a spune: „Știi, arată-mi banii”.

Trebuie să facem asta pentru copii, pentru că, indiferent de țară, internetul face multe lucruri rele. Dar una dintre binecuvântările internetului este că ne-a adus împreună ca națiune mondială. Așa că acum poți fi un băiețel dintr-un cartier, în South Central, sau un băiețel din București, România. Și amândoi vă confruntați cu… știți voi, aveți nevoie de un loc unde să dormiți sau un duș. Acum, el oferă un refugiu sigur pentru copii și cred că este un lucru minunat”, a declarat actorul Cuba Gooding Jr.

Noua Clinică de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului „Prof. Dr. Alexandru Obregia” va avea o suprafață de aproximativ 3.900 de metri pătrați utili și o structură S+P+4.

Proiectul este conceput ca un spațiu modern, dedicat integral tratamentului și recuperării copiilor, incluzând atât servicii medicale, cât și facilități educaționale și de sprijin emoțional pentru pacienți și familiile acestora.

Unitatea va dispune de 67 de paturi, peste 40 de saloane cu câte două paturi și grupuri sanitare proprii, mai mult de 20 de săli de terapie și o secție specializată cu 9 paturi destinată adolescenților care se confruntă cu dependențe de substanțe interzise.

