PNL lansează un nou atac, după moțiunea împotriva lui Bolojan. Acuză PSD-ul de elaborarea unui proiect de lege pentru companii private

Ruxandra Radulescu
În plină criză politică, Partidul Național Liberal acuză PSD-ul că ar pregăti un proiect legislativ, ce ar viza exproprierea în cazul companiilor private. Liberalii susțin, de asemenea, că social-democrații ar fi încercat să treacă, tacit, proiectul de lege, în Senat.

La doar câteva zile după moțiunea PSD-AUR împotriva lui Bolojan, premier și șef al PNL, liberalii acuză social-democrații că ar fi intenționat să adopte, tacit, o lege ce vizează companiile private. Membrii PNL argumentează că, potrivit Constituţiei României, nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică.

Potrivit liberalilor, L143/2026 propusă de PSD introduce exproprierea în favoarea unor companii private, ceea ce ar contravine direct principiilor constituționale.

Potrivit PNL, 60 de organizaţii neguvernamentale au sesizat deja Comisia Europeană şi au cerut deschiderea unei proceduri EU Pilot.

Senatorii PNL au cerut includerea proiectului de lege L143/2026 pe ordinea de zi a comisiilor de raport din Senat. Comisiile sesizate au votat raport de respingere. Urmează dezbaterea în Comisia de Energie şi votul în plen.

Care sunt acuzațiile Partidului Național Liberal referitoare la proiectul de lege elaborat de PSD

Liberalii afirmă că ”PSD mizase pe adoptarea tacită — un mecanism prin care o lege trece de prima cameră a Parlamentului fără niciun vot, dacă nu e pusă pe ordinea de zi în termen”.

”Fără intervenţia senatorilor PNL, L143/2026 ar fi trecut de Senat fără ca un singur senator să fi ridicat mâna pentru ea. L143/2026 este o lege cu dedicaţie — un proiect care permite pentru prima dată în istoria României ca statul să exproprieze cetăţeni în favoarea unor companii miniere private.

Constituţia României prevede că nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică. L143/2026 introduce exproprierea în favoarea unor companii private — ceea ce contravine direct acestui principiu. Şaizeci de organizaţii neguvernamentale au sesizat deja Comisia Europeană şi au cerut deschiderea unei proceduri EU Pilot”, sublliniază PNL.

”Acesta este modul în care PSD legiferează: iniţiative parlamentare discrete, cu beneficiari privaţi, trecute pe sub radarul Parlamentului înainte ca cineva să întrebe cui folosesc.

Acelaşi mecanism l-am văzut la sfârşitul anului trecut, când un amendament PSD redactat cu dedicaţie risca să şteargă economiile a cinci milioane de români din Marea Cuponiadă — peste 100 de milioane de euro care s-ar fi reîntors la fondurile de investiţii. PSD nu a reacţionat trei luni. A corectat legea la Senat abia după ce presa a scris şi PNL a intervenit”, mai acuză PNL.

PNL face front comun pentru Bolojan

Liberalii nu ezită să sară în apărarea liderului de partid, Ilie Bolojan . Aceștia susțin că ”reformele guvernului Bolojan deranjează pentru că taie accesul la banii publici — din companiile de stat, din mecanismele prin care interesele private au fost servite ani de zile prin lege”.

”Adevăratul motiv al moţiunii de cenzură anunţate ieri împreună cu AUR nu este guvernarea — este corupţia pe care guvernarea actuală o împiedică. PNL salută demersul societăţii civile de a sesiza Comisia Europeană asupra L143/2026 şi cere ca legea să fie respinsă în plen. Vom cere de asemenea sesizarea Curţii Constituţionale”, precizează liberalii.

Bolojan ar urma să fie demis pe 5 aprilie

Premierul Ilie Bolojan ar urma să părăsească Palatul Victoria la începutul săptămânii viitoare, după ce moțiunea de cenzură, inițiată de PSD-AUR, a strâns 251 de semnături, cu mult peste cele 233 necesare.

Moțiunea de cenzură pentru demiterea premierului Ilie Bolojan a fost depusă pe 28 aprilie la biroul președintelui Senatului, liberalul Mircea Abrudean, și la cel al președintelui Camerei Deputaților, social-democratul Sorin Grindeanu, conform procedurii.

Inițiatorii moțiunii se vor întruni miercuri 29 aprilie, pentru citirea documentului. Potrivit lui Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, moțiunea ar urma să fie votată, cel mai probabil marți, 5 mai.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Rareș Bogdan, critici dure la adresa politicilor UE privind imigranții: „Uniunea a schimbat legile, să nu-i supere. A ales să-i supere pe creștini”
18:18
Rareș Bogdan, critici dure la adresa politicilor UE privind imigranții: „Uniunea a schimbat legile, să nu-i supere. A ales să-i supere pe creștini”
LIVE UPDATE 🚨 Guvernul condus de Bolojan se reunește astăzi în prima ședință după demisiile PSD. Consiliul Legislativ nu dă aviz pe cumulul pensie-salariu
18:07
🚨 Guvernul condus de Bolojan se reunește astăzi în prima ședință după demisiile PSD. Consiliul Legislativ nu dă aviz pe cumulul pensie-salariu
FLASH NEWS Radu Miruță, interimar la Ministerul Transporturilor, cere demiterea directorului general al Metrorex
17:55
Radu Miruță, interimar la Ministerul Transporturilor, cere demiterea directorului general al Metrorex
VIDEO Kelemen Hunor: „Am încercat să înţeleg ce face PSD. N-am înţeles”
17:16
Kelemen Hunor: „Am încercat să înţeleg ce face PSD. N-am înţeles”
CONTROVERSĂ Radu Miruță, show de imagine: A semnat în conferința de presă anularea scumpirii biletelor de metrou
16:25
Radu Miruță, show de imagine: A semnat în conferința de presă anularea scumpirii biletelor de metrou
VIDEO George Simion: „Noi susținem ca dnul. Georgescu să nu mai fie hăituit în anchete și să fie în funcții de conducere”
16:13
George Simion: „Noi susținem ca dnul. Georgescu să nu mai fie hăituit în anchete și să fie în funcții de conducere”
Mediafax
Se pregătește mazilirea lui Bolojan în PNL? Lider UDMR: Guvernul pică
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Cancan.ro
Soțul Valentinei din Vâlcea, răpus de durere, după moartea soției lui: 'Nu pot să stau în picioare. Mâine o înmormântez” 😢
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
BNR va propune autorităților o nouă strategie pentru recuperarea tezaurului de la Moscova
Mediafax
O țară arabă se schimbă din temelii. Natalitatea a scăzut, divorțurile cresc
Click
Războiul declarațiilor! Replica lui Alexandru Ciucu pentru Alina Sorescu: „Orice le-ai spune, copiii mă vor iubi toată viața!” Câți bani plătește lunar pensie alimentară?
Digi24
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
Cancan.ro
Anticiclonul din Groenlanda ajunge în România. Temperaturile scad până la limita înghețului
Ce se întâmplă doctore
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Vogue vine oficial în România! Revista iconică se lansează în 2027 și promite să ducă moda românească pe scena globală
APĂRARE Pete Hegseth vrea 1,5 trilioane $ pentru apărare în 2027: Ducem un război existențial cu Iran. Aliații care nu ne ajută se vor confrunta cu consecințe
18:10
Pete Hegseth vrea 1,5 trilioane $ pentru apărare în 2027: Ducem un război existențial cu Iran. Aliații care nu ne ajută se vor confrunta cu consecințe
POLITICĂ De la conducerea a două ministere, Diana Buzoianu acuză PSD că a adus AUR la putere
18:10
De la conducerea a două ministere, Diana Buzoianu acuză PSD că a adus AUR la putere
FLASH NEWS Benjamin Netanyahu plănuiește o nouă vizită la Washington în săptămânile următoare. Pe agenda discuțiilor se află războiul din Liban și Iran
18:08
Benjamin Netanyahu plănuiește o nouă vizită la Washington în săptămânile următoare. Pe agenda discuțiilor se află războiul din Liban și Iran
SPORT Mesaj dur pentru ministrul Radu Miruță de la fostele glorii din handbal care au reprezentat Steaua: „S-a promovat mediocritatea”
18:03
Mesaj dur pentru ministrul Radu Miruță de la fostele glorii din handbal care au reprezentat Steaua: „S-a promovat mediocritatea”
INEDIT Actorul premiat cu Oscar, Cuba Gooding Jr., a venit în România pentru a vizita șantierul viitoarei Clinici de Psihiatrie Pediatrică de la Obregia
17:48
Actorul premiat cu Oscar, Cuba Gooding Jr., a venit în România pentru a vizita șantierul viitoarei Clinici de Psihiatrie Pediatrică de la Obregia
ACTUALITATE Trenuri suspendate între Timișoara și Arad, în iunie. Pasagerii vor fi transportați cu autocare
17:43
Trenuri suspendate între Timișoara și Arad, în iunie. Pasagerii vor fi transportați cu autocare

