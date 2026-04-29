PNL lansează un nou atac, după moțiunea împotriva lui Bolojan. Acuză PSD-ul de elaborarea unui proiect de lege pentru companii private

În plină criză politică, Partidul Național Liberal acuză PSD-ul că ar pregăti un proiect legislativ, ce ar viza exproprierea în cazul companiilor private. Liberalii susțin, de asemenea, că social-democrații ar fi încercat să treacă, tacit, proiectul de lege, în Senat.

La doar câteva zile după moțiunea PSD-AUR împotriva lui Bolojan, premier și șef al PNL, liberalii acuză social-democrații că ar fi intenționat să adopte, tacit, o lege ce vizează companiile private. Membrii PNL argumentează că, potrivit Constituţiei României, nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică.

Potrivit liberalilor, L143/2026 propusă de PSD introduce exproprierea în favoarea unor companii private, ceea ce ar contravine direct principiilor constituționale.

Potrivit PNL, 60 de organizaţii neguvernamentale au sesizat deja Comisia Europeană şi au cerut deschiderea unei proceduri EU Pilot.

Senatorii PNL au cerut includerea proiectului de lege L143/2026 pe ordinea de zi a comisiilor de raport din Senat. Comisiile sesizate au votat raport de respingere. Urmează dezbaterea în Comisia de Energie şi votul în plen.

Liberalii afirmă că ”PSD mizase pe adoptarea tacită — un mecanism prin care o lege trece de prima cameră a Parlamentului fără niciun vot, dacă nu e pusă pe ordinea de zi în termen”.

”Fără intervenţia senatorilor PNL, L143/2026 ar fi trecut de Senat fără ca un singur senator să fi ridicat mâna pentru ea. L143/2026 este o lege cu dedicaţie — un proiect care permite pentru prima dată în istoria României ca statul să exproprieze cetăţeni în favoarea unor companii miniere private.

Constituţia României prevede că nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică. L143/2026 introduce exproprierea în favoarea unor companii private — ceea ce contravine direct acestui principiu. Şaizeci de organizaţii neguvernamentale au sesizat deja Comisia Europeană şi au cerut deschiderea unei proceduri EU Pilot”, sublliniază PNL.

”Acesta este modul în care PSD legiferează: iniţiative parlamentare discrete, cu beneficiari privaţi, trecute pe sub radarul Parlamentului înainte ca cineva să întrebe cui folosesc.

Acelaşi mecanism l-am văzut la sfârşitul anului trecut, când un amendament PSD redactat cu dedicaţie risca să şteargă economiile a cinci milioane de români din Marea Cuponiadă — peste 100 de milioane de euro care s-ar fi reîntors la fondurile de investiţii. PSD nu a reacţionat trei luni. A corectat legea la Senat abia după ce presa a scris şi PNL a intervenit”, mai acuză PNL.

Liberalii nu ezită să sară în apărarea liderului de partid, Ilie Bolojan . Aceștia susțin că ”reformele guvernului Bolojan deranjează pentru că taie accesul la banii publici — din companiile de stat, din mecanismele prin care interesele private au fost servite ani de zile prin lege”.

”Adevăratul motiv al moţiunii de cenzură anunţate ieri împreună cu AUR nu este guvernarea — este corupţia pe care guvernarea actuală o împiedică. PNL salută demersul societăţii civile de a sesiza Comisia Europeană asupra L143/2026 şi cere ca legea să fie respinsă în plen. Vom cere de asemenea sesizarea Curţii Constituţionale”, precizează liberalii.

Premierul Ilie Bolojan ar urma să părăsească Palatul Victoria la începutul săptămânii viitoare, după ce moțiunea de cenzură, inițiată de PSD-AUR, a strâns 251 de semnături, cu mult peste cele 233 necesare.

Moțiunea de cenzură pentru demiterea premierului Ilie Bolojan a fost depusă pe 28 aprilie la biroul președintelui Senatului, liberalul Mircea Abrudean, și la cel al președintelui Camerei Deputaților, social-democratul Sorin Grindeanu, conform procedurii.

Inițiatorii moțiunii se vor întruni miercuri 29 aprilie, pentru citirea documentului. Potrivit lui Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, moțiunea ar urma să fie votată, cel mai probabil marți, 5 mai.

