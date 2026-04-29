Benjamin Netanyahu plănuiește o nouă vizită la Washington în săptămânile următoare. Pe agenda discuțiilor se află războiul din Liban și Iran

Premierul israelian Benjamin Netanyahu plănuiește o vizită la Washington pentru a se întâlni cu Donald Trump în viitorul apropiat. Această nouă vizită este posibil să aibă loc chiar săptămâna viitoare sau cea următoare, potrivit unor surse citate de CNN.

Niciun alt lider mondial nu a vizitat Statele Unite în calitate oficială în ultimul an mai mult decât a făcut-o Benjamin Netanyahu. Vizita care ar urma să aibă loc în săptămânile următoare ar fi a șasea de la revenirea președintelui Donald Trump în funcție la Casa Albă la începutul anului 2025.

Vizita lui Benjamin Netanyahu în Statele Unite are loc în contextul în care Donald Trump încearcă să promoveze un acord de încetare a focului mai amplu între Israel și Liban. Actualul acord de încetare a focului dintre cele două țări, pe care președintele american l-a prelungit cu trei săptămâni, urmează să se încheie la mijlocul lunii mai.

Trump a precizat în trecut că intenționează să găzduiască în viitorul apropiat o întâlnire istorică între Netanyahu și președintele libanez, Joseph Aoun, deoarece cele două state nu au mai avut relații diplomatice normale de decenii.

Vizita lui Netanyahu în SUA vine într-un moment tensionat pentru Orientul Mijlociu

Cu toate acestea, președintele Libanului a refuzat recent să aibă o întâlnire directă cu Netanyahu și nu este încă clar dacă Joseph Aoun este dispus să participe la o întâlnire cu liderul israelian la Casa Albă, având în vedere ultimele atacuri ale Israelului asupra Libanului care au dus la moartea a peste 2.500 de oameni.

Această vizită de stat are loc într-un moment tensionat pentru regiunea Orientului Mijlociu. În ultimul timp, Israelul a înăsprit controlul asupra Cisiordaniei și a continuat bombardamentul asupra Fâșiei Gaza în ciuda unui acord de încetare a focului mediat de SUA. De asemenea, urmează să se discute și despre posibilitatea de a pune capăt războiului împotriva Iranului.

