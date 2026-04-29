De la conducerea a două ministere, Diana Buzoianu acuză PSD că a adus AUR la putere

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a lansat un atac frontal la adresa alianțelor din Parlament, susținând că realitatea politică actuală plasează deja AUR în centrul puterii.

Diana Buzoianu: „AUR a fost adus la putere. Împreună cu PSD, aruncă țara în aer”

Într-o intervenție la Adevărul Live, Diana Buzoianu a vorbit despre blocajul guvernamental și despre rolul pe care îl joacă PSD în consolidarea influenței AUR.

Întrebată ce ar face USR în scenariul în care Nicușor Dan ar propune un premier tehnocrat pentru a evita accesul AUR la guvernare, Ministrul Mediului a respins ideea că acest partid ar fi în afara puterii.

„AUR a fost adus la putere. Nu e vorba de dacă nu se va aduce AUR la putere. AUR acum e la putere. AUR acum, împreună cu PSD, aruncă țara în aer. Nu e adus simbolic. Au blocat guvernul României. Mai mult de atâta nu știu cine poate să dea putere mai mare partidelor extremiste”.

Majorități parlamentare care schimbă jocul

Ministrul Mediului a explicat că influența AUR nu este doar una de discurs, ci se vede concret în activitatea legislativă. Potrivit acesteia, voturile din Parlament conturează o majoritate funcțională între PSD și AUR.

„AUR are puterea dată de PSD și legitimitatea dată de PSD să-și treacă absolut toate proiectele pe care le vor în Parlament, toate măsurile pe care le vor în Parlament, să pice guvernele, dacă vor, în Executiv.

Deci astăzi, în momentul în care vorbim, conducerea PSD, dacă va merge înainte și va vota moțiunea de cenzură împreună cu AUR, noi nu mai vorbim ca să nu fie AUR la guvernare. AUR implicit a ajuns să conducă țara cu pixul PSD-ului”.

