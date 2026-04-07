Prima pagină » Actualitate » Tribunalul Sibiu suspendă executarea silită a casei lui Adrian Kreiner; avocatul creditor își va recupera onorariul ulterior

Galerie Foto 20

Tribunalul Sibiu a oprit executarea silită a casei lui Adrian Kreiner. Instanța a respins solicitarea unui avocat sibian. El trebuie să primească acum banii, după ce a oferit Adrianei Viliginschi servicii de avocatură, partenera omului de afaceri Adrian Kreiner, care a fost ucis în noiembrie 2023, după ce a fost lovit de hoți fix în casa care face obiectul acestui dosar.

Disputa a început între o societate civilă de avocați, echipa avocatului Marcel Băcilă, și Adriana Viliginschi, relatează Turnul Sfatului.

Executarea silită a fost demarată de societatea de avocatură pentru a recupera unele onorarii neachitate în valoare de aproximativ 88.500 lei, echivalentul a circa 17.000 de euro, care se bazau pe un contract de asistență juridică.

Tribunalul Sibiu oprește executarea silită a casei lui Adrian Kreiner

În cadrul procedurii, executorul judecătoresc a dispus poprirea conturilor bancare aparținând debitoarei Adriana Viliginschi, iar ulterior a emis o somație imobiliară în vederea valorificării imobilului deținut de aceasta, evaluat la 1,2 milioane de euro.

Adriana Viliginschi chiar a contestat executarea silită, punând accent pe disproporția dintre valoarea datoriei și cea a imobilului supus executării.

Totodată, ea a susținut că vânzarea casei sale, pentru o sumă atât de mică, i-ar genera un prejudiciu material previzibil, greu de reparat, bunul imobil fusese moștenit printr-un testament anterior, fără contribuția societății de avocatură.

Societatea de avocatură a declarat apel împotriva hotărârii inițiale pronunțate de Judecătoria Sibiu, prin care fusese admisă în parte cererea de suspendare a executării silite imobiliare. În motivarea apelului, aceasta a susținut că onorariul perceput este legal, invocând totodată reaua-credință a Adrianei Viliginschi, despre care a afirmat că și-ar fi disimulat veniturile. De asemenea, a arătat că procedura de executare silită, inclusiv cea imobiliară, asigură suficiente garanții pentru protejarea debitorului, având în vedere condițiile riguroase privind valorificarea bunului la o valoare reală.

Care este hotărârea definitivă a Tribunalului Sibiu

După analiza argumentelor ambelor părți, Tribunalul Sibiu a respins apelul societății de avocatură, considerându-l nefondat. Instanța de apel a reiterat că suspendarea executării silite, deși are caracter excepțional, este pe deplin justificată în speță, având în vedere „disproporția semnificativă dintre creanța de recuperat și valoarea imobilului”.

Judecătorii au evidențiat că finalizarea executării silite imobiliare, „cu consecința ieșirii bunului din patrimoniul debitoarei”, ar îngreuna considerabil o eventuală întoarcere a executării, în ipoteza admiterii contestației pe fond.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

