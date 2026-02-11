Ce spune mama lui Adrian Kreiner despre fosta parteneră a milionarului omorât în Sibiu. „Nu-mi venea să cred”

Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, în anul 2023, a făcut o serie de dezvăluiri legate de fosta parteneră a fiului ei. La momentul actual, Adriana Viliginschi, fosta iubită a lui Kreiner, se află în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, fiind acuzată de complicitate la omor calificat.

Vă reamintim că în noaptea de 6 noiembrie 2023 a avut loc o tragedie în Sibiu. Atunci, 3 hoți au intrat în casa milionarului Adrian Kreiner, cu intenția de a duce la capăt planul unui jaf. Omul de afaceri a ajuns să fie bătut cu sălbăticie de cei 3 bărbați, timp de 40 de minute. Acum, mama bărbatului vine cu noi informații în acest caz, arată Cancan.

Ce spune mama lui Adrian Kreiner, afaceristul din Sibiu care a avut un sfârșit teribil

În jurul acestui caz s-au format și controverse. Unul dintre inculpați (unul dintre cei 3 hoți), Laurențiu Ghiță, a învinuit-o pe fosta iubită a lui Adrian Kreiner că ea ar fi orchestat tot planul crimei, cu scopul de a intra în posesia averii. De data asta, mama victimei a făcut dezvăluiri. A susținut că Adriana Viliginschi ar fi încercat să-i ucidă nepoata.

„Ea a vrut să o omoare pe copilă. Când a băgat tableta aia. A dat o tabletă atâta de mare și a zis că e nebună copila, ca să-i intre toată averea ei. Lumea spunea, dar eu nu credeam în ce spune lumea. Toată lumea spunea că numai ea (n.r. e vinovată), dar mie parcă nu-mi venea să cred”, a declarat femeia.

Vă reamintim că Adriana Viliginschi este cercetată și într-un caz similar. Femeia este acuzată de complicitate la omor calificat în dosarul crimei din Sibiu în care notara Codruța Notar a fost ucisă de propria fiică. Scopul a fost averea.

