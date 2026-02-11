Prima pagină » Actualitate » Ce spune mama lui Adrian Kreiner despre fosta parteneră a milionarului omorât în Sibiu. „Nu-mi venea să cred”

Ce spune mama lui Adrian Kreiner despre fosta parteneră a milionarului omorât în Sibiu. „Nu-mi venea să cred”

11 feb. 2026, 07:28, Actualitate
Ce spune mama lui Adrian Kreiner despre fosta parteneră a milionarului omorât în Sibiu. „Nu-mi venea să cred”

Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, în anul 2023, a făcut o serie de dezvăluiri legate de fosta parteneră a fiului ei. La momentul actual, Adriana Viliginschi, fosta iubită a lui Kreiner, se află în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, fiind acuzată de complicitate la omor calificat.

Vă reamintim că în noaptea de 6 noiembrie 2023 a avut loc o tragedie în Sibiu. Atunci, 3 hoți au intrat în casa milionarului Adrian Kreiner, cu intenția de a duce la capăt planul unui jaf. Omul de afaceri a ajuns să fie bătut cu sălbăticie de cei 3 bărbați, timp de 40 de minute. Acum, mama bărbatului vine cu noi informații în acest caz, arată Cancan.

Ce spune mama lui Adrian Kreiner, afaceristul din Sibiu care a avut un sfârșit teribil

În jurul acestui caz s-au format și controverse. Unul dintre inculpați (unul dintre cei 3 hoți), Laurențiu Ghiță, a învinuit-o pe fosta iubită a lui Adrian Kreiner că ea ar fi orchestat tot planul crimei, cu scopul de a intra în posesia averii. De data asta, mama victimei a făcut dezvăluiri. A susținut că Adriana Viliginschi ar fi încercat să-i ucidă nepoata.

„Ea a vrut să o omoare pe copilă. Când a băgat tableta aia. A dat o tabletă atâta de mare și a zis că e nebună copila, ca să-i intre toată averea ei. Lumea spunea, dar eu nu credeam în ce spune lumea. Toată lumea spunea că numai ea (n.r. e vinovată), dar mie parcă nu-mi venea să cred”, a declarat femeia.

Adrian Kreiner / Sursa foto: Facebook

Adrian Kreiner / Sursa foto: Facebook

Vă reamintim că Adriana Viliginschi este cercetată și într-un caz similar. Femeia este acuzată de complicitate la omor calificat în dosarul crimei din Sibiu în care notara Codruța Notar a fost ucisă de propria fiică. Scopul a fost averea.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE 11 Februarie, calendarul zilei: Jennifer Aniston împlinește 57 de ani. Moare Whitney Houston. Ziua europeană a numărului unic de urgență 112
07:15
11 Februarie, calendarul zilei: Jennifer Aniston împlinește 57 de ani. Moare Whitney Houston. Ziua europeană a numărului unic de urgență 112
ACTUALITATE H.D. Hartmann: „Mossad sau CIA sunt serviciile care probabil au colaborat cu Epstein”
07:00
H.D. Hartmann: „Mossad sau CIA sunt serviciile care probabil au colaborat cu Epstein”
ACTUALITATE Valentin Stan: Raportul francez menționează că nu se cunoaște comanditarul din spatele campaniei pro-Georgescu
06:30
Valentin Stan: Raportul francez menționează că nu se cunoaște comanditarul din spatele campaniei pro-Georgescu
România, ”Cenușăreasa” Europei de Est. Polonia e invitată în G20, cu un PIB care a depășit un trilion de dolari, Bulgaria a trecut la Euro și are cea mai ieftină energie, iar Ungaria are cel mai ieftin gaz. De vineri, țara noastră intră oficial în recesiune
06:30
România, ”Cenușăreasa” Europei de Est. Polonia e invitată în G20, cu un PIB care a depășit un trilion de dolari, Bulgaria a trecut la Euro și are cea mai ieftină energie, iar Ungaria are cel mai ieftin gaz. De vineri, țara noastră intră oficial în recesiune
ACTUALITATE Valentin Stan: Presa românească a încercat să discrediteze raportul Congresului american. Pe cei care l-au redactat și pe cei care l-au prezentat
06:00
Valentin Stan: Presa românească a încercat să discrediteze raportul Congresului american. Pe cei care l-au redactat și pe cei care l-au prezentat
Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Cancan.ro
A murit și soția însărcinată a lui Sorin Iacob, afaceristul care și-a pierdut viața în accidentul cumplit din Iași 😢
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa. Dezvăluirile picante făcute de un ziarist ucrainean
Mediafax
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în grevă. Sunt posibile perturbări majore ale zborurilor
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
Cancan.ro
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Mircea Solcanu? Cum arată acum după ce a renunțat la cariera în televiziune
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
O firmă din Israel poate accesa telefoanele utilizatorilor prin tehnici de spionaj extrem de sofisticate
ACTUALITATE Valentin Stan: Raportul american caracterizează cenzura din România drept una agresivă
08:00
Valentin Stan: Raportul american caracterizează cenzura din România drept una agresivă
RĂZBOI Avertismentul șefului apărării Norvegiei: Rusia ar putea declanșa o invazie în nordul îndepărtat pentru a-și proteja arsenalul nuclear din Arctica
07:48
Avertismentul șefului apărării Norvegiei: Rusia ar putea declanșa o invazie în nordul îndepărtat pentru a-și proteja arsenalul nuclear din Arctica
FLASH NEWS Atac armat într-o școală din Canada, soldat cu 10 morți și 25 de răniți. Atacatorul, găsit împușcat mortal
07:23
Atac armat într-o școală din Canada, soldat cu 10 morți și 25 de răniți. Atacatorul, găsit împușcat mortal
MILITAR Șeful armatei indoneziene a anunțat că este pregătit să staționeze 8.000 de trupe în Fâșia Gaza
06:44
Șeful armatei indoneziene a anunțat că este pregătit să staționeze 8.000 de trupe în Fâșia Gaza
EXCLUSIV Autobuzele Otokar din Capitală pică unul după altul. „Șoferii îngheață în mașini pentru că pornesc foarte greu. Totul pleacă de la Nicușor Dan”
06:00
Autobuzele Otokar din Capitală pică unul după altul. „Șoferii îngheață în mașini pentru că pornesc foarte greu. Totul pleacă de la Nicușor Dan”
EXCLUSIV Devenit om al străzii, criminalul Marian Clită a fost primit înapoi la pușcărie. Ucigașul disidentului Gheorghe Ursu a rugat instanța să-i dea adăpost
05:00
Devenit om al străzii, criminalul Marian Clită a fost primit înapoi la pușcărie. Ucigașul disidentului Gheorghe Ursu a rugat instanța să-i dea adăpost

Cele mai noi

Trimite acest link pe