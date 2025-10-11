TRUMP, sunat de Maria Corina Machado. Ce mesaj a vrut să-i transmită, de fapt, laureata Premiului Nobel pentru Pace

Președintele american Donald Trump a recunoscut că a primit un telefon de la Maria Corina Machado, nimeni alta decât laureata Premiului Nobel pentru Pace pe anul 2025.

Lidera opoziției venezuelene l-a sunat pe Trump și cei doi au discutat preț de câteva minute.

„Mi-a spus «Îl accept în onoarea ta pentru că…»”

„Persoana care a primit de fapt Premiul Nobel m-a sunat și mi-a spus «Îl accept în onoarea ta pentru că tu îl meritai cu adevărat»”, le-a declarat Trump reporterilor din Biroul Oval, fără a menționa numele liderei opoziției venezuelene.

„A făcut un lucru foarte frumos. Nu i-am spus «Atunci, dă-mi-l mie», dar cred că ar fi făcut-o”, a adăugat președintele american, care nu și-a ascuns dorința de a primi acest premiu. Mai mult, el a spus că Machado „are nevoie de mult ajutor. În Venezuela este un dezastru”.

Comitetul Norvegian pentru Nobel a anunțat că Machado a primit premiul „pentru munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice pentru poporul Venezuelei”.

În reacția sa inițială, Machado a declarat că dedică premiul „poporului suferind din Venezuela” și lui Trump „pentru sprijinul său decisiv” la adresa cauzei lor.

Machado, în vârstă de 58 de ani, este considerată o forță unificatoare în opoziția venezueleană și o adversară fermă a președintelui Nicolas Maduro, aflat la putere din 2013.

