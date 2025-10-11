Prima pagină » Actualitate » Scandal uriaș după acordarea Premiului NOBEL pentru Pace. S-au pariat mii de dolari pe Maria Corina Machado, cu numai câteva ore înainte de anunț

11 oct. 2025, 09:19, Actualitate
Scandal uriaș după acordarea Premiului NOBEL pentru Pace. S-au pariat mii de dolari pe Maria Corina Machado, cu numai câteva ore înainte de anunț
Scandal uriaș după acordarea Premiului Nobel pentru Pace / Sursa FOTO: Profimedia

Premiul Nobel pentru Pace stârnește controverse în continuare. Dincolo de scandalul iscat în jurul președintelui american Donald Trump, care își dorea cu ardoare să fie învingătorul acestei curse, a apărut un altul și o are în prim-plan chiar pe Maria Corina Machado, proaspăta laureată.

Concret, se pare că, înainte de marele anunț, cu doar câteva ore până să se afle cine a câștigat, s-au pariat sume uriașe de bani pe victoria liderei opoziției din Venezuela.

Ce s-a întâmplat pe platforma Polymarket

Autoritățile norvegiene analizează acum „posibile nereguli în legătură cu pariuri online plasate pe câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace din acest an”, după cum scrie publicația britanică The Guardian. Toată investigația a fost declanșată după ce s-au observat creșteri bruște de sume pariate pe victoria Mariei Corina Machado, cu doar câteva ore înainte de anunțul oficial.

Semnalul de alarmă l-au dat cei de la platforma de pariuri online Polymarket, unde s-a înregistrat o activitate intensă în noaptea de joi spre vineri. Atunci, cotele pentru Machado au urcat de la 3,75% la peste 70% într-un interval de numai două ore. Această evoluție neobișnuită a atras atenția inclusiv oficialilor Nobel.

Se știe că, până atunci, mare favorită era considerată Iulia Navalnaya, văduva opozantului rus Alexei Navalnîi. Iar următorul în top se afla Donald Trump. Valul brusc de pariuri plasate pe victoria liderei opoziției din Venezuela a schimbat complet clasamentul.

Jurnaliștii de la Finansavisen scriu că unii jucători de pariuri au câștigat zeci de mii de dolari mizând pe numele Mariei Machado. Un singur client de pe Polymarket a luat peste 65.000 de dolari plasând un singur pariu pe Machado.

Kristian Berg Harpviken, directorul Institutului Nobel, a confirmat pentru agenția Bloomberg suspiciunile, admițând că întreaga situație indică o posibilă scurgere de informații din interiorul comitetului care deliberează în secret asupra laureaților prestigiosului premiu – „Se pare că am fost prada unui actor criminal care vrea să câștige bani de pe urma informațiilor noastre”.

Cui a mulțumit Machado pentru premiu

Maria Corina Machado a primit Premiul Nobel pentru Pace primind recunoașterea pentru eforturile sale în promovarea democrației și a drepturilor civile în Venezuela. Este prima venezueleană din istorie care primește această distincție.

La scurt timp după anunț, ea a publicat pe platforma X un mesaj de mulțumire în care a dedicat premiul „poporului venezuelean” și președintelui american Donald Trump.

„Această recunoaștere a luptei tuturor venezuelenilor este un imbold pentru a ne îndeplini sarcina: să cucerim libertatea. Suntem în pragul victoriei și astăzi, mai mult ca niciodată, contăm pe președintele Trump, pe poporul Statelor Unite, pe popoarele Americii Latine și pe națiunile democratice ale lumii ca principalii noștri aliați pentru a obține libertatea și democrația. Dedic acest premiu poporului suferind din Venezuela și președintelui Trump pentru sprijinul său decisiv pentru cauza noastră”, a postat Maria Corina Machado.

Premiul Nobel pentru Pace este în valoare de 11 milioane de coroane suedeze (aproximativ 1,2 milioane de dolari) și va fi înmânat la Oslo pe 10 decembrie, dată care îl comemorează pe industriaşul suedez Alfred Nobel, cel care a fondat premiile.

