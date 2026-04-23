Trump Tower din Chicago, proiectat pentru București. Președintele SUA vrea să construiască „cel mai luxos hotel din Europa de Est”

The Trump Organization a semnat un acord de exclusivitate pentru dezvoltări imobiliare în România cu SDC Imobiliare și analizează, în aceste zile, mai multe amplasamente din centrul Bucureștiului pentru un proiect inspirat de Trump International Hotel & Tower Chicago.

O delegație a companiei americane a venit în România pentru evaluări la fața locului, urmând ca locația finală să fie stabilită împreună cu partenerul local.

Trump Tower din Chicago, proiectat pentru București

Potrivit informațiilor obținute de Profit.ro, o parte din conducerea The Trump Organization, Lawrence Glick, Vicepreședinte Executiv pentru Dezvoltare, Suzie Mills, Vicepreședinte, și românul Gabriel Constantin, Vicepreședinte și Manager al Trump Hotels Chicago, a efectuat o vizită de lucru în România.

Delegația a fost găzduită de omul de afaceri clujean Avram Gal, fost președinte PSD Câmpia Turzii, fost lider ALDE Diaspora și președinte al asociației religioase New Life International Evangelical Association din Câmpia Turzii.

„Azi și mâine vizitează câteva locații și pe urmă conducerea Trump Organization și SDC Imobilare vor stabili de comun acord locația, pe care o va anunța public ulterior Eric Trump, când vine în România. După această vizită se va decide concret care va fi amplasamentul și când vor începe lucrările. Am văzut mai multe oportunități. S-au făcut mai multe studii. Planul este să replice modelul Trump Tower din Chicago”, a declarat Avram Gal, pentru sursa menționată.

Proiectul din București: peste 30 de etaje și standard de lux

Parteneriatul dintre The Trump Organization și SDC Imobiliare vizează un proiect de referință în capitală, inspirat direct din Trump International Hotel & Tower Chicago.

„O parte din proiect vor fi apartamente de vândut și de închiriat în regim hotelier, iar restul vor fi camere de hotel. Planul este să construiască un proiect emblematic, cu peste 30 de etaje, cel mai luxos hotel din Europa de Est. Ei analizează fiecare detaliu și nu se grăbesc. SDC Imobiliare este partenerul exclusiv al Trump Organization în România. Asta înseamnă că orice construiește Trump în România va fi în parteneriat cu SDC. Eu sunt prieten cu ambele părți. Trump vrea să construiască atât în București, cât și în Cluj-Napoca, dar părerea mea e că ar începe cu cel din București. La Cluj s-au primit deja aprobările de principiu de la Primărie. Pe mine mă interesează să vină cât mai mulți investitori în România. Și dacă vine compania aceasta, 100% vor veni și alte companii mari, pentru că dau multă credibilitate”, adaugă Avram Gal.

Modelul: Trump International Hotel & Tower Chicago

Proiectul de referință este Trump International Hotel & Tower Chicago, un zgârie-nori cu 92 de etaje și 428 de metri înălțime, finalizat în 2009.

Ansamblul include un hotel de 5 stele cu 339 de camere, apartamente de lux și facilități precum restaurantul Terrace 16 (distins cu stele Michelin), ReBar și un centru spa.

Extindere și proiectul din Cluj-Napoca

În paralel cu Bucureștiul, investitorii analizează și dezvoltarea unui proiect la Cluj-Napoca. Trump Tower ar urma să fie integrat în Transilvania Smart City, în zona Dealul Borzaș – Strada Moș Ion Roată, cartierul Someșeni.

Proiectul ar putea deveni, în forma propusă, cel mai mare dezvoltator imobiliar din România: 10.000 de apartamente, mall, școli, supermarketuri, hotel, aparthotel, birouri, parcuri și săli de conferință.

Inițiatorii sunt un grup de investitori, inclusiv Adrian Alexandrov (partenerul Elenei Udrea) și dezvoltatorul clujean Ștefan Berciu. The Trump Organization a vizitat amplasamentul din Cluj și în anul anterior.

Strategia globală a The Trump Organization

The Trump Organization se află într-o etapă de extindere internațională a portofoliului imobiliar de lux, cu proiecte rezidențiale, hoteliere și de golf. Doar în acest an, compania a anunțat proiecte noi în Tbilisi (Georgia), Gold Coast (Australia) și Wadi Safar (Arabia Saudită).

SDC Properties se descrie ca o companie cu mai multe societăți afiliate în Germania, Austria și România, care gestionează peste 40 de proiecte însumând peste 2 milioane de metri pătrați construiți.

Avram Gal și Ștefan Berciu sunt implicați și în compania Gal Steak House, prin care intenționează deschiderea unui restaurant în Cluj-Napoca.

Recomandarea autorului: