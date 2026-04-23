Marea schismă la Moscova? „Detoxifierea digitală” impusă de FSB le scoate peri albi chiar și elitelor pro-Kremlin. „Un Putin slab nu este de folos nimănui”

Pentru prima dată de la invadarea Ucrainei, elita rusă pare să fie în pragul unei schisme. Kremlinul justifică o continuare a războiului prin noi runde de represiune, de data aceasta la nivel digital. Totuși, nemulțumirea față de recenta presiune pentru controlul total asupra internetului este din ce în ce mai vizibilă. Paradoxal, chiar și loialiștii au început să critice public Kremlinul și să prezică o „revoluție”.

Într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace, Tatiana Stanovaya consideră că „fiecare act individual de critică poate părea irelevant, dar împreună sunt semnificative”.

Simptomele minore și dificil de explicat pot fi un inconvenient trecător. Dar pot fi, în același timp, un semn al unei boli care pune viața în pericol.

Există numeroase indicii că regimul lui Putin se confruntă cu probleme

„Rușii s-au împăcat de mult timp cu intensificarea represiunii. Dar restricțiile online au fost introduse atât de repede încât nu a existat timp de adaptare la ele” , mai scrie Stanovaya.

În plus, „măsurile afectează din ce în ce mai mult rutina zilnică a tuturor".

„Detoxifierea digitală”

Rușii s-au obișnuit cu o societate extrem de digitalizată în ultimele două decenii, mai scrie Tatiana Stanovaya. Deși uneori acest lucru poate părea un „gulag digital”, un număr imens de servicii și bunuri sunt disponibile online.

„Nici măcar interdicțiile inițiale din timpul războiului nu au avut un impact prea mare asupra acestui lucru. Rețelele sociale Facebook și Twitter nu au fost niciodată foarte populare în marea schemă a lucrurilor.

Rușii au apelat la rețele private virtuale (VPN) pentru a continua să utilizeze Instagram.

Au trecut de la WhatsApp la aplicația de mesagerie Telegram.

În doar câteva săptămâni însă, această lume online familiară a început să se dezintegreze.

Mai întâi, au existat închideri ale internetului mobil (aparent pentru a proteja țara de dronele ucrainene).

A apărut apoi ideea de bloca Telegram. Oamenii au fost presați să foloseacă rivalul MAX. Nu a lipsit nici o campanie de oprire a utilizării VPN-urilor.

Propagandiștii de televiziune au promovat beneficiile detoxifierii digitale. Este puțin probabil ca acest lucru să rezoneze cu o mare parte din societatea profund digitalizată a Rusiei”, explică Tatiana Stanovaya.

„Murmure de disidență”

Consecințele politice ale acestei încercări de a stabili un control total asupra internetului rămân neclare. Culmea, „sunt neclare chiar și pentru cei din interiorul regimului coordonat de Putin”, precizează autoarea analizei.

„Într-o anumită măsură, aceasta reflectă modul în care s-a desfășurat procesul. Deși inițiativa a venit din partea Serviciului Federal de Securitate (FSB), aceasta are puțin sprijin politic.

Mulți dintre cei implicați în implementarea interdicțiilor critică măsura.

Deasupra tuturor lucrurilor se află președintele Vladimir Putin.

Acesta înțelege puțin din ceea ce se întâmplă, dar care și-a dat totuși binecuvântarea.

Drept urmare, am asistat la sabotaje prudente din partea oficialilor de nivel inferior. Au apărut critici deschise din partea loialiștilor și murmure de disidență – și panică ocazională – în rândul comunității de afaceri.

Această nemulțumire este alimentată și mai mult de întreruperile regulate ale internetului, care fac imposibile sarcini cândva simple .

Pentru rusul obișnuit, este o imagine dezastruoasă atunci când internetul nu funcționează. Nu poți suna pe nimeni, nu poți trimite videoclipuri, VPN-urile se opresc în mod regulat.

Nu poți plăti cu cardul bancar și nu poți scoate bani de la bancomat. Aceste probleme au fost remediate, dar teama rămâne”, continuă Tatiana Stanovaya.

„Preluarea treptată a agendei politice interne a Rusiei de către FSB”

În mod semnificativ, nemulțumirea publică se intensifică în perioada premergătoare alegerilor din Duma de Stat din septembrie.

„Problema nu este dacă regimul va putea obține rezultatul dorit (și îl va face), ci dacă procesul electoral va fi unul fără probleme.

Până la blocarea Telegram, acesta găzduia aproape toate comunicările electorale și politice ale statului.

Managerii politici ai Kremlinului se obișnuiseră să utilizeze rețelele sale informaționale extrem de dezvoltate.

MAX, alternativa la Telegram , promovată oficial, este complet transparentă pentru serviciile de securitate.

, promovată oficial, Activitatea politică care are loc în aplicație este strâns legată de interese comerciale.

Oficialii care o utilizează sunt vulnerabili pe mai multe fronturi.

Preluarea treptată a agendei politice interne a Rusiei de către FSB nu este nimic nou. Însă managerii politici ai Kremlinului, conduși de adjunctul șefului de cabinet Serghei Kiriyenko, sunt responsabili pentru alegeri. Și sunt în mod evident iritați de represiunea serviciilor de securitate”, mai scrie Tatiana Stanovaya.

„Luptele din Ucraina au permis FSB-ului și altor agenții să impună o serie de măsuri represive”

În special, mai scrie Stanovaya, echipa lui Kiriyenko este nemulțumită. O deranjează imprevizibilitatea, limitarea capacității de a exercita influență și excluderea din procesul decizional care determină modul în care oamenii percep autoritățile.

„La aceasta se adaugă faptul că trebuie să se confrunte cu opacitatea planurilor lui Putin în Ucraina. Aceasta este încă o sursă de imprevizibilitate.

Cum te pregătești pentru alegeri când o oprire a internetului ar putea provoca o schimbare bruscă a opiniei publice în orice moment?

Cum gestionezi alegeri când nu știi dacă țara va fi sau nu în război?

Luptele din Ucraina au permis FSB-ului și altor agenții să impună o serie de măsuri represive sub pretextul securității naționale.

Însă acest lucru a dus la o situație paradoxală.

Nu doar publicul rus, ci chiar și părți ale regimului se simt mai în pericol ca niciodată.

Blocarea Telegram înseamnă că oamenii din regiunile vizate de dronele ucrainene nu mai pot primi avertismente în timp real despre un atac iminent.

despre un atac iminent. Personalul militar se confruntă cu probleme de comunicare.

Micile afaceri se vor lupta să supraviețuiască fără publicitate și vânzări online prin intermediul aplicației – toate în numele controlului digital”, explică Tatiana Stanovaya.

Situația nu e roz nici pentru FSB

Comentariile publice ale lui Putin nu lasă nicio îndoială că a dat FSB-ului permisiunea de a continua represiunea.

„Dar aceleași comentarii dezvăluie și cât de ignorant este în ceea ce privește lumea online și impactul restricțiilor online. Arată și cât de reticent este în a încerca să înțeleagă detaliile.

Nici pentru FSB nu este, totuși, o situație roz.

La urma urmei, structurile instituționale ale regimului dinainte de război supraviețuiesc.

Există încă unii tehnocrați relativ influenți, cu roluri în elaborarea politicilor economice.

Există corporații mari care plătesc impozite semnificative.

Există blocul politic al lui Kiriyenko. Acesta – de la plecarea șefului adjunct al Administrației Prezidențiale, Dmitri Kozak – exercită o oarecare influență asupra politicii externe.

Presiunea pentru controlul total al internetului se desfășoară împotriva dorințelor tuturor acestor grupuri”, punctează Tatiana Stanovaya.

„Un Putin îmbătrînit și distant”

Situația actuală pare să facă agențiile de securitate rusești și mai dure. Rezistența elitei ar putea să provoace un răspuns puternic. Inevitabil, răspunsul FSB la criticile publice va fi o represiune sporită, dublată de eforturile lor de a restructura sistemul pentru a se potrivi propriilor nevoi.

„Cele două întrebări cheie sunt: ​​Va duce o nouă represiune la mai multă opoziție internă? Și, dacă se întâmplă acest lucru, vor putea serviciile de securitate să mențină controlul?

Una dintre dificultățile în a răspunde cu încredere la oricare dintre aceste întrebări este spectrul tot mai mare al unui Putin îmbătrânit și distant.

Un Putin care nu poate nici să facă pace în Ucraina, nici să câștige războiul pe care l-a început.

Principalul argument de vânzare al lui Putin a fost întotdeauna puterea sa. Un Putin slab nu este de folos nimănui – nici măcar sistemului de securitate al țării”, încheie Tatiana Stanovaya.

