Trupul neînsuflețit al unui bărbat, găsit plutind în derivă în Dunăre. Ce au descoperit medicii legiști

Trupul neînsuflețit al unui bărbat, găsit plutind în Dunăre / foto ilustrativ
Un cadavru a fost zărit plutind în derivă în fluviul Dunărea, la km fluvial 751, marți seara. Au intervenit polițiștii de la Transporturi Navale Calafat.

La fața locului s-au deplasat polițiștii, împreună cu specialist criminalist din cadrul Poliției municipiului Calafat și un echipaj din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Dolj.

Cadavrul nu prezenta urme de violență

Cadavrul a fost scos la mal. Este vorba de un bărbat, iar cu ocazia examinării preliminarii, nu au fost constatate urme de violență pe cap, corp și membre.

Se desfășoară activități pentru stabilirea identității acestuia.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

La finalizarea cercetărilor va fi propusă soluţie prin unitatea de Parchet competentă. Totodată, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

