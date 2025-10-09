O româncă a fost omorâtă de concubin în Italia. Bărbatul s-a urcat apoi peste trupul ei neînsuflețit

Veronica Abaza, o româncă în vârstă de 64 de ani, stabilită în Italia, a fost ucisă cu mâinile goale în locuința sa din Gela.

Femeia locuia cu partenerul său de viață pe via Amendola din localitatea Gela, provincia Caltanissetta de pe insula Sicilia. Ea a fost găsită fără suflare în dimineața zilei de 17 septembrie 2025, în urma unei agresiuni nocturne.

Română ucisă de concubin în Italia

Potrivit anchetatorilor, rănile constatate la autopsie au fost rezultate în urma unor lovituri repetate aplicate „cu mânile goale” și nu cu un accident casnic, așa cum a spus inițiat inculpatul.

Criminalul este un muncitor agricol român, în vârstă de 40 de ani, identificat ca Lucian Stan. El a fost reținut în cursul zilei de luni, 6 octombrie 2025, și este încarcerat și cercetat pentru omor.

Ancheta deschisă de carabinieri a decis că agresiunea a fost una „brutală”: Lucian Stan ar fi lovit-o pe victima de mai multe ori, iar potrivit rechizitoriului, s-ar fi urcat peste trupul ei după ce a comis fapta. Agresorul ar fi încercat ulterior să schimbe scena crimei și să șteargă urmele de sânge din locuință.

Anchetatorii au primit ajutor de la comunitatea de români din Gela

Comunitatea română locală a jucat un rol important în demersurile făcute de anchetatori. Românii din Gela au furnizat indicații valoroase pentru anchetă „fără a ceda la amenințările lui Stan”.

Vecinii au ajutat și ei la sprijinirea anchetei, dar și imaginile și documentele găsite în dosar.

Autopsia s-a dovedit decisivă: medicii legiști au constatat că moartea nu a fost cauzată de o cădere, așa cum afirmase inițial Stan, ci de „o devastare violentă” prin lovituri multiple.

Potrivit anchetei, intervenția serviciilor de urgență a fost solicitată la aproape patru ore de la incident.

Din probele strânse la dosar reiese un tablou al violenței prelungite: pentru luni sau chiar ani, Veronica ar fi trăit „într-un infern” de bătaie, urlete și amenințări, iar rănile era explicate de victimă ca fiind „căderi”.

Recomandările autorului: