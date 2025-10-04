Turiști ISRAELIENI, rătăciți pe Platoul Bucegilor. Salvamont a intervenit de urgență. Cum s-a desfășurat operațiunea de salvare

Doi turiști israelieni s-au rătăcit în Platoul Bucegilor, vineri după-amiază, pe vreme severă. Echipajele Salvamont Prahova și Salvamont Dâmbovița, care au pornit în cătarea lor, i-au găsit în stare de hipotermie.

Turiștii israelieni, care s-au avântat pe Platoul Bucegi vineri după-amiază, au fost recuperați de salvamontiștii din cadrul Salvamont Prahova și Salvamont Dâmbovița. Aceștia se aflau în stare de hipotermie și au fost predați ambulanței.

„Intervenție comună Salvamont Prahova și Salvamont Dâmbovița, în acestă după-amiază, pentru recuperarea a doi turiști israelieni, rătăciți pe Platoul Bucegilor. Aceștia au fost coborâți în Padina si predați ambulanței, fiind în stare de hipotermie”, au transmis autoritățile.

Salvamont avertizează turiștii să nu aventureze pe traseele turistice din cauza vântului viscolit și temperaturilor negative resimțite de -10 grade.

„Așa cum am avertizat, în zona montană înaltă vremea este severă, vânt puternic cu transport de zăpadă, temperatura minimă resimțită fiind de -10°C. Nu vă aventurați in această perioadă pe traseele turistice de altitudine!”, a mai precizat sursa citată.

Avertisment pentru perioada 4-6 octombrie

Totodată autoritățile au emis o informare nivometeorologică, valabilă în perioada 4-6 octombrie, cu privire la stratul de zăpadă care, la acest moment, depășește 20 de centimetri la altitudini mari.

„Atenție în această perioadă! Zăpada este moale, instabilă, iar la pășire nu se poate ști ce este dedesubt, ceea ce poate duce la alunecari, căderi și accidentări.”

Foto/Video: Facebook

