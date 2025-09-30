Ninge puternic pe munte. Salvamontiștii AVERTIZEAZĂ turiștii să fie echipați corespunzător

Zăpada continuă să cadă pe Transfăgărășan. Stratul de ninsoare atinge 12 cm și tot crește, avertizează Salvamont Argeș.

Salvamontiștii îi avertizează pe turiștii care vor ajunge zilele acestea la munte că stratul de zăpadă continuă să crească. Imaginile filmate de aceștia au fost realizate în zona Capra-localitatea Arefu (Argeș), pe Transfăgărășan, acolo unde se află unul dintre refugiile Salvamont.

„În ultimele 12 ore, în Munții Făgăraș s-a depus un strat de zăpadă de 10-12 cm. Deși nu este mult, poate influența condițiile de pe traseul special altitudini înalte. Rugăm turiștii să fie echipați corespunzător sezonului rece!”, au transmis cei de la Salvamont Argeș.

