Operațiune de salvare în Munții Bucegi: Doi turiști pierduți au fost găsiți cu semne de hipotermie. Nu erau echipați corespunzător

O acțiune de salvare a fost în curs de desfășurare în zona Poiana Prepeleac din Munții Bucegi, pentru recuperarea a doi turiști pierduți din cauza stratului de zăpadă de peste 50 de cm.

A intervenit echipa de prim răspuns din cadrul formației Salvamont Râșnov, parte a Serviciului Județean Salvamont Brașov. Salvatorii montani au reușit să ajungă la victime și vor începe în curând coborârea acestora către baza muntelui.

„Cei doi turiști prezintă semne de hipotermie și, din păcate, nu sunt echipați corespunzător”, a comunicat Salvamont Brașov.

„Din primele informații, aceștia au plecat astăzi la ora 11:00 din Bușteni având asupra lor doar o lanternă frontală. Acțiunea de salvare este una dificilă din cauza condițiilor meteo și a solului acoperit de zăpadă instabilă, iar în partea superioară a muntelui sunt copaci doborâți de greutatea stratului consistent de zăpadă.”, a transmis Salvamont Brașov.

„Având în vedere evenimentul neplăcut din această seară, dorim să atragem din nou atenția celor care doresc să abordeze trasee în această perioadă să se echipeze corespunzător sezonului de iarnă, să urmărească comunicările Salvamont și să se informeze despre starea vremii. Totodată, este esențial să vă calculați cu atenție turele și itinerariul! Ziua devine din ce în ce mai scurtă și se întunecă mult mai repede, iar acest lucru, împreună cu un echipament neadecvat, vă poate pune viața în pericol!”, a declarat Sebastian Marinescu, director Salvamont Brașov.

În munții Parâng, alți cinci oameni au rămas înzăpeziți.

„În jurul orelor 19.00 un apel 112 anunţa că 2 persoane au rămas înzăpezite cu maşina în zona Telescaunul nou din Parâng, având nevoie de ajutor. Jandarmii montani s-au deplasat de îndată spre locul indicat unde au găsit 2 persoane care au rămas blocate cu un autoturism Dacia Duster care nu era dotat cu tracţiune integrală”, au anunțat vineri seară jandarmii montani hunedoreni, într-un comunicat de presă.

Sursa Foto: Salvamont Brașov

Autorul recomandă: Semnal de ALARMĂ al salvamontiștilor din Sibiu în plină iarnă. Ce mesaj au transmis, după ce au salvat un turist rătăcit pe munte