Prima pagină » Actualitate » Ultima scrisoare. Țara europeană care desființează Poșta

Ultima scrisoare. Țara europeană care desființează Poșta

Rene Pârșan
21 dec. 2025, 12:16, Actualitate
Ultima scrisoare. Țara europeană care desființează Poșta

Serviciul poştal din Danemarca va livra ultima scrisoare pe 30 decembrie, punând capăt unei tradiții vechi de peste 400 de ani, după o „digitalizare crescândă” a societății. În urma acestei decizii, PostNord va reduce 1.500 de locuri de muncă și va elimina 1.500 de cutii poștale roșii, notează The Guardian.

Compania a declarat că cererea de scrisori „a scăzut drastic”, în timp ce cumpărăturile online au continuat să crească, ceea ce a determinat decizia de a se concentra în schimb pe colete. A fost nevoie de doar trei ore pentru ca 1.000 dintre cutiile poștale distinctive, care au fost deja demontate, să fie cumpărate când au fost puse în vânzare la începutul acestei luni, la un preț de 235 de lire sterline fiecare pentru cele în stare bună și 176 de lire sterline pentru cele puțin mai uzate.

Alte 200 vor fi scoase la licitație în ianuarie. PostNord, care va continua să livreze scrisori în Suedia, a declarat că va rambursa timbrele daneze neutilizate pentru o perioadă limitată de timp.

Danezii vor putea în continuare să trimită scrisori, folosind compania de curierat Dao, care livrează deja scrisori în Danemarca, dar își va extinde serviciile începând cu 1 ianuarie de la aproximativ 30 de milioane de scrisori în 2025 la 80 de milioane anul viitor.

Clienții vor trebui însă să meargă la un magazin Dao pentru a-și expedia scrisorile – sau să plătească suplimentar pentru a fi ridicate de acasă – și să plătească pentru transport fie online, fie prin intermediul unei aplicații.

Serviciul poștal danez este responsabil pentru livrarea scrisorilor în țară încă din 1624. În ultimii 25 de ani, trimiterea de scrisori a fost în scădere accentuată în Danemarca, cu o scădere de peste 90%.

Dar dovezile sugerează că ar putea fi în curs o renaștere a scrisului de scrisori în rândul tinerilor.

Publicul danez a fost „destul de pragmatic” în ceea ce privește schimbarea serviciilor poștale, deoarece foarte puțini oameni mai primesc scrisori fizice în cutiile poștale. Unii tineri nu au trimis niciodată o scrisoare fizică, potrivit lui Magnus Restofte, directorul Enigma Postal, muzeul telecomunicațiilor și comunicațiilor din Copenhaga.

Recomandarea autorului: 2.300.000 de pensionari români riscă să nu își mai primească pensiile în 2026. Care este motivul și ce transmite Poșta Română

Recomandarea video

Mediafax
Dormitul cu televizorul pornit. Ce spun specialiștii despre efectele asupra sănătății
Digi24
Lanțul secret de aprovizionare care alimentează războaiele Americii: povestea lui Will Somerindyke, sportivul devenit vânzător de arme
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Adevarul
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul
Mediafax
Jucării periculoase de Crăciun. Cum unele jucării populare pot deveni un risc real pentru copii și părinți
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor când și-a văzut mama în sicriu. Nu s-a mai putut abține
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Puțini îi știu numele, dar invenția ei a schimbat viața a milioane de femei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Efectul placebo și nocebo: cum așteptările noastre pot vindeca sau îmbolnăvi corpul
CONTROVERSĂ Casa lui Kevin din „Singur Acasă” este renovată de noul său proprietar. Fanii au cerut să fie adusă la aspectul din clasicul film de sărbători
12:44
Casa lui Kevin din „Singur Acasă” este renovată de noul său proprietar. Fanii au cerut să fie adusă la aspectul din clasicul film de sărbători
STRATEGIE Mutarea riscantă a lui Machado de a fugi din Venezuela și a se baza pe Trump. Liderul opoziției, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, rămâne fără alternative pentru a-l răsturna pe Maduro
12:25
Mutarea riscantă a lui Machado de a fugi din Venezuela și a se baza pe Trump. Liderul opoziției, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, rămâne fără alternative pentru a-l răsturna pe Maduro
FLASH NEWS Atac armat într-un bar din Africa de Sud: 9 persoane au fost ucise și alte 10 rănite
12:09
Atac armat într-un bar din Africa de Sud: 9 persoane au fost ucise și alte 10 rănite
FLASH NEWS Nicușor Dan vs. lama de bărbierit. Președintele s-a dus la Monumentul Eroilor Revoluției cu mici tăieturi pe bărbie
12:06
Nicușor Dan vs. lama de bărbierit. Președintele s-a dus la Monumentul Eroilor Revoluției cu mici tăieturi pe bărbie
CONTROVERSĂ Raport devastator. Cenzura și supravegherea din China, la un alt nivel. Cum sunt „monitorizați” 1,4 miliarde de cetățeni cu ajutorul IA. „Sisteme de control eficiente, intruzive, închisori «inteligente» unde este urmărită chiar și starea de spirit a deținuților”
11:59
Raport devastator. Cenzura și supravegherea din China, la un alt nivel. Cum sunt „monitorizați” 1,4 miliarde de cetățeni cu ajutorul IA. „Sisteme de control eficiente, intruzive, închisori «inteligente» unde este urmărită chiar și starea de spirit a deținuților”
CONTROVERSĂ “Minciuni și propagandă“. Șefa serviciilor secrete americane acuză NATO și UE că vor să atragă SUA într-un război direct cu Rusia
11:54
“Minciuni și propagandă“. Șefa serviciilor secrete americane acuză NATO și UE că vor să atragă SUA într-un război direct cu Rusia

Cele mai noi