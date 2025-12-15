2.300.000 de pensionari români riscă să nu își mai primească pensiile în 2026. Care este motivul și ce transmite Poșta Română

Pentru 2.300.000 de pensionari români, lunar, Poșta Română gestionează livrarea taloanelor, iar în această operațiune sunt implicați peste 10.000 de poștași. Pensionarii, în schimb, ar putea fi vizați de schimbări esențiale în perioada următoare, acestea având loc în baza transformărilor prin care trece operatorul naţional de servicii poştale, arată CANCAN.

Poșta Română a ajuns în centrul atenției, după ce distribuirea pensiilor a declanșat dezbateri aprinse. Conducerea instituției a revelat public faptul că această activitate genrează dificultăți financiare, care pot fi greu de susținut pe termen lung. Plata pensiilor presupune nu doar un efort de personal, ci și unul financiar, fiind costuri ridicate. De altfel, operatorul naţional de servicii poştale încearcă să se transforme într-o entitate profitabilă.

„Pentru Poșta Română ducerea de pensii reprezintă o povară. Nu este un business sustenabil, sunt costuri foarte mari”, a spus Valentin Ștefan, directorul Poștei Române, într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.

Poșta Română se află într-un proces de modernizare, investind și în flota auto

În această operațiune de livrare a pensiilor la domiciliu sunt angrenați peste zece mii de poștași. Pentru că există o presiune asupra bugetului companiei, acest aspect ridică semne de întrebare legate de viitor. Pe de altă parte, instituția se află într-un proces de modernizare și repoziționare pe piață.

Datele indică faptul că operatorul național a investit atât în identitatea vizuală, cât și în flota auto. În luna iulie a acestui an, Poșta Română aducea în atenție faptul că a fost efectuată o investiție de peste 25 milioane lei (fără TVA) pentru modernizarea flotei de mașini. De altfel, a lansat un portal imobiliar. Prin intermediul lui, operatorul oferă spre închiriere spațiile care au funcționat, în trecut, ca oficii poștale.

