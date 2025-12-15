Prima pagină » Actualitate » 2.300.000 de pensionari români riscă să nu își mai primească pensiile în 2026. Care este motivul și ce transmite Poșta Română

2.300.000 de pensionari români riscă să nu își mai primească pensiile în 2026. Care este motivul și ce transmite Poșta Română

15 dec. 2025, 10:06, Actualitate
2.300.000 de pensionari români riscă să nu își mai primească pensiile în 2026. Care este motivul și ce transmite Poșta Română

Pentru 2.300.000 de pensionari români, lunar, Poșta Română gestionează livrarea taloanelor, iar în această operațiune sunt implicați peste 10.000 de poștași. Pensionarii, în schimb, ar putea fi vizați de schimbări esențiale în perioada următoare, acestea având loc în baza transformărilor prin care trece operatorul naţional de servicii poştale, arată CANCAN.

Poșta Română a ajuns în centrul atenției, după ce distribuirea pensiilor a declanșat dezbateri aprinse. Conducerea instituției a revelat public faptul că această activitate genrează dificultăți financiare, care pot fi greu de susținut pe termen lung. Plata pensiilor presupune nu doar un efort de personal, ci și unul financiar, fiind costuri ridicate. De altfel, operatorul naţional de servicii poştale încearcă să se transforme într-o entitate profitabilă.

„Pentru Poșta Română ducerea de pensii reprezintă o povară. Nu este un business sustenabil, sunt costuri foarte mari”, a spus Valentin Ștefan, directorul Poștei Române, într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.

Poșta Română se află într-un proces de modernizare, investind și în flota auto

În această operațiune de livrare a pensiilor la domiciliu sunt angrenați peste zece mii de poștași. Pentru că există o presiune asupra bugetului companiei, acest aspect ridică semne de întrebare legate de viitor. Pe de altă parte, instituția se află într-un proces de modernizare și repoziționare pe piață.

Datele indică faptul că operatorul național a investit atât în identitatea vizuală, cât și în flota auto. În luna iulie a acestui an, Poșta Română aducea în atenție faptul că a fost efectuată o investiție de peste 25 milioane lei (fără TVA) pentru modernizarea flotei de mașini. De altfel, a lansat un portal imobiliar. Prin intermediul lui, operatorul oferă spre închiriere spațiile care au funcționat, în trecut, ca oficii poștale.

AFLĂ CARE SUNT CEI 2.300.000 DE PENSIONARI ROMÂNI CARE RISCĂ SĂ RĂMÂNĂ FĂRĂ PENSII ÎN 2026. ANUNȚUL FĂCUT DE POȘTA ROMÂNĂ.

Sursă foto: colaj Mediafax Foto / Raul Stef / Catalina Filip

Recomandarea video

Mediafax
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Cancan.ro
Cuplul finalului de an în România! Vedeta Antena 1 l-a cuplat, fără să-i pese că e ÎNSURAT
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre pământul matern”
Mediafax
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de la Harvard
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Cancan.ro
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Concurs de ironii la adresa unui Cybertruck văzut în Constanța! Cu ce au comparat românii mașina
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care animal nu uită niciodată?
SPORT L-a desființat pe jucătorul de la FCSB. „Nu am văzut o asemenea lehamite de când mama m-a făcut”
11:38
L-a desființat pe jucătorul de la FCSB. „Nu am văzut o asemenea lehamite de când mama m-a făcut”
FLASH NEWS Australia restricționează accesul la permisele de port-armă, după cel mai grav atac armat din ultimii 30 de ani. Anchetatorii anunță legături ale atacatorilor cu gruparea Stat Islamic
11:32
Australia restricționează accesul la permisele de port-armă, după cel mai grav atac armat din ultimii 30 de ani. Anchetatorii anunță legături ale atacatorilor cu gruparea Stat Islamic
FLASH NEWS Nicușor Dan promite „rezolvarea” problemelor din justiție, dar după ce revine din „Ținutul Renilor”: „Securitatea statului începe din interior”
11:31
Nicușor Dan promite „rezolvarea” problemelor din justiție, dar după ce revine din „Ținutul Renilor”: „Securitatea statului începe din interior”
SPORT Ionica Munteanu, fostul portar al naționalei României de handbal feminin, a făcut pasul cel mare: „Vreau să formez copii”
11:25
Ionica Munteanu, fostul portar al naționalei României de handbal feminin, a făcut pasul cel mare: „Vreau să formez copii”
LIVE UPDATE Zi de foc pentru coaliția de guvernare. Moțiunea împotriva Guvernului Bolojan este dezbătută și votată în Parlament
11:24
Zi de foc pentru coaliția de guvernare. Moțiunea împotriva Guvernului Bolojan este dezbătută și votată în Parlament
SPORT Cristi Chivu MERGE în Arabia Saudită! Unde se pot urmări la TV meciurile in Supercupa Italiei
11:10
Cristi Chivu MERGE în Arabia Saudită! Unde se pot urmări la TV meciurile in Supercupa Italiei

Cele mai noi